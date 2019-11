La moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, ha finalmente rotto il silenzio che durava da sei anni, da quando cioè il campione di Formula 1 ha subìto un terribile incidente sugli sci che lo ha portato fuori dalle scene.

In un'intervista concessa a She Magazine, la donna ha parlato di quanto sia cambiata la sua vita e quella della sua famiglia.

Corinna Schumacher torna a parlare della sua famiglia: Gina e Mick sono delle promesse dello sport

Sono trascorsi sei anni da quando la vita di Michael Schumacher e di tutta la sua famiglia è stata sconvolta da un terribile incidente sulla neve.

Da allora è stato mantenuto un stretto riserbo sulle condizioni di salute del campione di Formula 1.

Adesso ka moglie Corinna ha deciso di parlare del suo amato Michael in un'intervista a She Magazine, esprimendo tutta la sua gratitudine nei confronti del marito.

"Lo devo ringraziare per tutto quello che ho", ha esordito Corinna riferendosi al suo ranch di oltre 40 cavalli. La donna adesso si occupa di questa attività che Michael Schumacher le ha regalato per il loro decimo anniversario di matrimonio.

La donna ha ricordato anche quando Michael l'aveva accompagnata a Dubai per realizzare il suo desiderio di avere un purosangue arabo.

All'interno della struttura, la figlia Gina Maria ha iniziato una promettente carriera nell'equitazione, mentre l'altro figlio, Mick, ha voluto seguire le orme del padre, dedicandosi dell'automobilismo e trionfando in Formula 3.

Come ha raccontato Corinna, l'intuito di Michael aveva visto nella figlia una spiccata capacità di stabilire il giusto rapporto con i cavalli, grazie al suo carattere, e il campione non si era sbagliato: Gina è stata premiata con la medaglia d'oro nella FEI Reining European Championships.

La moglie del campione di Formula 1 parla del silenzio di questi sei anni, voluti da Michael

Per Corinna è stato inevitabile parlare delle condizioni di salute di Michael Schumacher: la donna ha precisato che il campione si trova nelle migliori mani possibili e si sta facendo di tutto per salvaguardare la sua salute. Inoltre, Corinna ha aggiunto che il riserbo riguardante la salute di Michael Schumacher è derivato da una scelta dell'automobilista e la sua famiglia non ha fatto altro che seguire la sua volontà.

L'ex campione di Formula 1 ha subìto un drammatico incidente con gli sci, il 29 dicembre 2013, quando si trovava a Meribel, in Francia. La conseguenza della terribile caduta fu un trauma cranico gravissimo e da allora Michael Schumacher non è più apparso in pubblico, sottoponendosi a riabilitazione e mantenendo il riserbo più assoluto sulle sue condizioni fisiche.