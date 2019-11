Dopo aver lasciato lo studio insieme, durante le puntate di settimana scorsa, Ida e Riccardo continuano a catalizzare su di loro l'attenzione dei telespettatori del trono over di Uomini e donne. Durante la puntata che andrà in onda oggi, 5 novembre, la coppia farà ritornerà in studio per raccontare come procede la loro relazione: la Platano si dimostrerà poco soddisfatta dell'assenza di trasporto fisico da parte dell'ex cavaliere nei suoi confronti, ma dopo le discussioni arriverà, per la gioia di tutto il pubblico, un bacio passionale.

Il bacio dopo le perplessità di Ida

Ida e Riccardo hanno ripreso la loro frequentazione: la Platano, nonostante le numerose paure, ha deciso di dare una seconda possibilità alla sua storia d'amore con il Guarnieri, ma da subito la donna ha manifestato le sue perplessità per lo scarso interesse fisico dimostrato nei suoi riguardi. Nella puntata odierna Ida spiegherà che ci sono ancora dei problemi e che qualcosa da risolvere ancora persiste.

Riccardo si dimostrerà perplesso e incredulo, quando entrerà in studio, di fronte alle parole della fidanzata: non pensava che Ida fosse insoddisfatta della loro relazione. Da qui inizieranno dei battibecchi, fino a quando un evento smorzerà la diatriba. Mentre Ida mostrerà con un bacio il modo in cui Riccardo l'ha salutata in stazione prima della sua partenza, a suo modo di vedere leggermente "freddo", il Guarnieri, spinto dal pubblico, prenderà la palla al balzo e bacerà in modo molto passionale la sua fidanzata.

Nuove discussioni all'orizzonte

Questo atteggiamento avrebbe dovuto sancire una volta per tutte la pace ritrovata ma non è stato così. Infatti, in base alle nuove anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, relative alla registrazione del 2 novembre, la coppia continua ad avere dei disguidi. Ida non è contenta della poca passione mostrata dal cavaliere. La dama si è anche lamentata della scarsa "attività social" del proprio compagno.

Infatti, durante la registrazione, si è anche rammaricata del fatto che Riccardo non commenta i suoi post su Instagram.

La coppia riuscirà a trovare un punto d'incontro per poter costruire un futuro solido insieme? I dubbi sono ancora molti e Ida e Riccardo cercano insieme di risolverli, ma ciò che appare evidente agli occhi di tutti è che tra i due c'è un forte sentimento, che resiste anche alle incursioni da parte di altre dame e cavalieri, non ultimo Armando Incarnato che si è dimostrato infastidito dal comportamento adottato da Ida nei suoi riguardi.

Solo le nuove registrazioni potranno chiarire quale sarà la fine, si spera lieta, di questa amata coppia del trono over.