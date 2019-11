Nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne del 9 novembre ci sono stati diversi colpi di scena alquanto interessanti. Ida e Riccardo si sono ritrovati a discutere nuovamente e questa volta le cose hanno preso una piega piuttosto triste. Come riferito da "Il Vicolo delle News", il Guarnieri ha accusato la Platano di essere pesante e di non essere cambiata per niente. L'uomo se ne è andato dallo studio lasciando la parrucchiera a piangere all'interno del camerino.

La puntata è poi proseguita riversando l'attenzione su Gemma e Juan Luis. Quest'ultimo ha dovuto fare i conti con una serie di pesanti accuse. A quanto pare il venezuelano, secondo Armando Incarnato, starebbe solamente usando la Galgani.

Registrazione Uomini e Donne del 9 novembre, Riccardo a Ida: 'Sei pesante'

Da quando sono ritornati insieme, tra Ida e Riccardo ci sono state parecchie polemiche. La Platano non ha fatto altro che snocciolare i vari difetti del Guarnieri, lamentandosi della sua scarsa partecipazione fisica e del fatto che lui non commenta le sue foto sui social.

Ed ecco che nella registrazione del 9 novembre le cose hanno preso una piega inaspettata. Ida Platano e Riccardo Guarnieri questa volta hanno discusso perché la donna si sente poco desiderata dal suo partner e anche il pubblico presente in studio è stato del medesimo parere. Riccardo ha sbottato definendo la parrucchiera pesante e non ha potuto fare a meno di notare come non abbia appreso niente dagli errori del passato.

Arrivati a questo punto Tina Cipollari ha preso la parola. All'opinionista di Uomini e Donne è parso subito evidente come tra Riccardo e Ida ci sia solamente dell'amicizia, in cui i due si vogliono semplicemente bene. Anche Armando Incarnato si è intromesso nella questione arrivando ad accarezzare la parrucchiera dicendole che glielo aveva detto che Riccardo non l'amava. Secondo il partenopeo il suo rivale si è riavvicinato a Ida solo perché aveva visto che si stava interessandosi a un altro uomo.

Juan Luis starebbe prendendo in giro Gemma Galgani: l'accusa al trono over

Dopo che Gianni Sperti ha definito inappropriata la carezza di Armando a Ida, quest'ultima ha proseguito la discussione con Riccardo. A un certo punto il pugliese, furibondo, ha abbandonato lo studio venendo rincorso dalla Platano. A quanto pare le cose sono finite male visto che Ida si è ritrovata a piangere disperatamente nel camerino.

Maria De Filippi ha preferito mandare avanti la registrazione del trono over, dove sono emerse delle pesanti accuse sul nuovo pretendente di Gemma Galgani. Armando ha puntato il dito contro Juan Luis accusandolo di usare la dama piemontese per ottenere visibilità. Incarnato ha persino affermato che Napoli è piccola e che le cose si sanno. Davanti a queste accuse Juan Luis ha negato tutto in maniera alquanto educata.

Tina e Gianni, però, hanno fatto presente ad Armando che circola una voce anche sul suo conto. A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere fidanzato con una certa Jeannette.