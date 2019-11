Ida e Riccardo si sono detti di nuovo addio e pare che questa volta la rottura sia definitiva. Entrambi avevano provato a dare una nuova chance alla loro storia d'amore, ma evidentemente le cose non sono andate per il verso giusto. Infatti nel corso di queste settimane non hanno fatto altro che litigare e manifestare un certo malumore l'uno nei confronti dell'altra.

Ida, ad esempio, ha sempre lamentato una certa freddezza e un distacco da parte di Riccardo.

Questi, a sua volta, in più di un'occasione ha sottolineato la sua volontà di gettarsi alle spalle le incomprensioni del passato, dicendosi pronto a ripartire insieme alla compagna. Nonostante ciò, stando alle anticipazioni della registrazione del 23 novembre del Trono Over di Uomini e donne divulgate da Il Vicolo delle News, sembra proprio che per l'ennesima volta Guarnieri e la Platano abbiano annunciato la fine della loro relazione.

Ida e Riccardo: amore di nuovo al capolinea

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dunque, pare sia arrivata la rottura definitiva. Entrambi lo avrebbero comunicato a Maria De Filippi durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne. Inoltre pare che la dama bresciana abbia rivelato di essersi rivolta ad uno psicologo per provare a superare questa fase particolarmente delicata della sua vita.

Procedendo con ordine, dalle anticipazioni si apprende che in un primo momento Ida non è riuscita ad entrare in studio perché in lacrime dietro le quinte.

A questo punto c'è stato l'ingresso di Riccardo, il quale ha spiegato di essersi recato a Brescia per trascorrere dei giorni con la fidanzata, ma neanche in questa circostanza le cose sono andate per il meglio. Visibilmente provato, anche Guarnieri ha cominciato a piangere, non riuscendo a parlare per alcuni minuti.

Dopo un po' è giunto finalmente il turno della Platano. I due fidanzati hanno discusso animatamente.

La parrucchiera bresciana ha anche criticato la famiglia di Riccardo, dicendo che quando in passato si era recata a sorpresa a Taranto insieme al figlio, la madre di lui non le aveva nemmeno aperto la porta di casa. Il cavaliere pugliese, infastidito, ha replicato dicendo che è sbagliato coinvolgere terze persone nei loro problemi di coppia.

Successivamente Ida ha svelato di aver deciso di farsi seguire da uno psicologo per cercare di superare le sofferenze generate dalla relazione con Riccardo, quindi ha abbandonato nuovamente lo studio in lacrime.

Di fronte alle rivelazioni della Platano, il parterre femminile si è scagliato contro il corteggiatore tarantino. Sono state soprattutto Roberta e Valentina ad attaccarlo, imputandogli di non aver fatto nulla di concreto per la fidanzata dopo averle dedicato la lettera d'amore. Valentina ha addirittura aggiunto che dovrebbe essere lui, in realtà, a rivolgersi ad uno specialista.

Nelle battute conclusive della registrazione Ida è tornata in studio, e a questo punto Maria De Filippi ha chiesto a lei e a Riccardo quali fossero le loro intenzioni.

Entrambi hanno confermato che ormai è finita. Sarà veramente così questa volta? Non resta che aspettare i prossimi sviluppi per capire come evolverà, eventualmente, questa tormentata vicenda sentimentale.