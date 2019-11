La situazione tra Ida e Riccardo, la coppia più chiacchierata e discussa di questa edizione di Uomini e donne trono over, continua ad essere estremamente tesa. In molti avevano sperato che i due potessero abbandonare definitivamente lo studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi per vivere la loro relazione lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere ma, fino ad oggi, questo non è accaduto.

E gli spoiler che arrivano dalla pagina Instagram di U&D, rivelano che anche nella prossima puntata del trono over ci sarà un nuovo duro scontro tra i due, al punto che la Platano non riuscirà a trattenere le lacrime.

Uomini e donne anticipazioni, ancora tensioni in studio tra Ida e Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che, nonostante le buone intenzioni che avevano spinto Ida e Riccardo a riprendere in mano le redini della loro relazione e a darsi una seconda chance dopo un momento di forte crisi, la situazione non è migliorata per niente.

La Platano continuerà a puntare il dito contro il suo fidanzato, accusandolo di non essere la persona che aveva conosciuto.

Questa volta, però, Riccardo sarà molto più agitato del solito e ammetterà di essere stufo del modo di fare di Ida, la quale chiederebbe in continuazione senza mai dare nulla in cambio. Ecco allora che Riccardo, inviterà la dama a chiedersi cosa gli abbia dato in queste settimane in cui sono tornati assieme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Ida non riuscirà a trattenere le lacrime dopo il duro attacco del suo fidanzato.

Insomma un clima tutt'altro che semplice quello tra Ida e Riccardo all'interno dello studio di Uomini e donne. Ormai anche secondo gli opinionisti della trasmissione di Canale 5, tra i due non c'è più quel trasporto e quella passione che normalmente contraddistingue due fidanzati.

La Platano si rilassa con suo figlio ma senza Riccardo

Possibile, quindi, che questo ritorno di fiamma si riveli un vero e proprio 'buco nell'acqua' per la coppia, che nel frattempo deve fare i conti anche con le insinuazioni di Armando il quale, nella puntata precedente del trono over, aveva parlato di possibili tradimenti da parte dei due protagonisti.

In attesa di vedere come si evolverà questa intricatissima vicenda e quali saranno le novità, questo fine settimane la Platano ha trascorso un po' di tempo con suo figlio, così come testimoniano le storie che lei stessa ha scelto di condividere sulla sua pagina ufficiale Instagram. Ida, infatti, ha postato degli scatti e dei video che la ritraggono in compagnia del suo bambino mentre mangiano un panino e si divertono assieme.

Foto dove, però, non è mai presente Riccardo.