Mercoledì 27 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e riguardante i giovani del Trono Classico. A tenere banco, ancora una volta, un acceso diverbio tra la tronista Veronica Burchielli e Tina Cipollari, con quest'ultima che darà della falsa alla giovane, così come accaduto nell'ultima registrazione. Secondo quanto riportato dal sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news', Veronica esprimerà la volontà di abbandonare il trono per poi ripensarci e chiedere invece un chiarimento con Alessandro Zarino.

Registrazione trono classico del 27 novembre: Veronica pensa ancora a Zarino, Tina sbotta

Continuano i colpi di scena al Trono Classico dove, nella registrazione dello scorso 27 novembre, ne sono successe di tutti i colori. In primis, si parlerà del percorso di Giulio Raselli, il quale è rimasto al momento con due corteggiatrici, Giovanna e Giulia. Su quest'ultima arriverà una segnalazione da parte di una presunta amica della ragazza, che rivelerà che la corteggiatrice ha baciato un calciatore nel corso di una festa tenutasi lo scorso 2 novembre.

La ragazza non smentirà il fatto e uscirà dallo studio in lacrime, proprio mentre si stava mandando l'esterna con l'altra corteggiatrice Giovanna. Altro scoop riguarderà invece Veronica Burchielli, la quale attraverso un rvm, dirà di voler abbandonare il trono in quanto a suo dire, sta ancora pensando ad Alessandro Zarino. La ragazza ammetterà di esserci rimasta male, in quanto sicura che il napoletano sarebbe rientrato nello studio di Maria De Filippi per corteggiarla, fatto che non è avvenuto. Tutto ciò scatenerà la furia di Tina Cipollari, la quale avrà nuovamente un pesante diverbio con la tronista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Uomini e donne, anticipazioni: Tina accusa Veronica di essere falsa

Già nella scorsa registrazione, la Cipollari non le aveva mandate a dire alla tronista, accusandola di essere una persona falsa, che mirava solo a sedersi sul trono. Accuse che l'opinionista ribadirà anche nella nuova registrazione di mercoledì 27 novembre di Uomini e donne. Stando alle indiscrezioni inoltre, Veronica cercherà di mettersi in contatto telefonico con l'ex tronista, il quale dirà di non aver nessuna intenzione di tornare in studio.

A questo punto la Burchielli sarà indecisa sul da farsi e, alla fine, deciderà di raggiungere Zarino a Napoli per avere un chiarimento. Un comportamento che, come prevedibile, non piacerà affatto alla Cipollari, la quale continuerà a portare avanti il suo pensiero sulla tronista.

Solo con il prosieguo delle puntate di Uomini e donne si scoprirà cosa succederà al percorso di Veronica, mentre ricordiamo che, quanto avvenuto nella registrazione del 27 novembre, andrà in onda nelle prossime settimane su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.