Pronti con gli spoiler della puntata del 14 novembre di 'Un passo dal cielo' che rappresenta l'epilogo della quinta edizione della tanto seguita fiction di Rai 1. L'orario di messa in onda è come sempre quello delle 21:20. Sarà una puntata ricca di colpi di scena, come è normale che sia per un appuntamento conclusivo. Focus su Francesco Neri che dovrà decidere chi scegliere come donna della sua vita fra Emma ed Elena mentre Valeria è pronta a 'battagliare' con Eva per conquistare le attenzioni di Vincenzo.

A 'condizionare' anche il sentimento di Valeria nei confronti di Vincenzo c'è l'affetto che la donna prova per la figlia dell'uomo, Carmela.

La storyline principale riguarderà proprio il dubbio di Francesco che dovrà fare luce sui suoi sentimenti in merito a Elena Giorgi ed Emma Salvi, quest'ultima è la psicologa del carcere di San Candido. I dubb in amore, però, non distraggono l'indagine seguita proprio da Francesco Neri e Vincenzo Nappi in merito all'omicidio del compagno di cella di Albert Kroess e sembra che gradualmente si arriverà alla risoluzione del caso.

A contribuire allo scioglimento di tutti i nodi saranno le ulteriori analisi sul caso, soprattutto dopo il ritorno dal viaggio in Germania.

La puntata precedente che andrà in onda il 7 novembre, infatti, verrà caratterizzata dalla trasferta di Francesco e Vincenzo in Germania per studiare, come già specificato, il caso dell'uccisione del compagno di cella di Albert Kroess. Un viaggio che sarà molto utile anche ad Emma per capire i suoi sentimenti nei confronti di Francesco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Valeria si lega sempre di più a Carmela, un affetto che cresce gradualmente nei giorni e che potrebbe portare a compromettere il suo rapporto con Vincenzo.

I dubbi di Francesco e Vincenzo per le loro rispettive storie d'amore

Il viaggio in terra tedesca sarà fondamentale in generale per tutto l'episodio, intitolato 'Il Figlio'. Francesco Neri e Vincenzo Nappi dovranno fare i conti con alcune cose rimaste in sospeso.

Inoltre, come già anticipato, le dinamiche amorose saranno le protagoniste ed entrambi dovranno chiarire i loro dubbi sulle storie che hanno intrapreso con le rispettive donne. Se il papà di Carmela proverà in tutti i modi di riconciliarsi con la mamma della bimba, Eva, proprio per il bene della loro figlia, Francesco dovrà capire quanto Emma sia importante per la sua vita. Intanto Valeria fa fatica a distaccarsi da Carmela e, nello specifico, inizia a provare dei sentimenti nei confronti di Vincenzo.

Inevitabile, quindi, che tutte le situazioni intricate vengano risolte e non è da escludere qualche colpo di scena.