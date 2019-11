La storica opinionista 53enne di Uomini e donne si sta impegnando molto per raggiungere nel giro di qualche mese il peso di 58 chili; un'impresa non da poco considerato il fatto che fino a 5 settimane fa Tina Cipollari pesava circa 84 chili.

La bionda opinionista è molto presa dal suo rinnovato regime alimentare, tanto che nelle ultime ore su Instagram sono apparse delle Stories in cui la Cipollari spiega i benefici di alcuni prodotti detox, come tisane ed integratori, che potrebbero aiutare a riattivare il metabolismo.

Tina diventa influencer su Instagram

La storica protagonista del programma condotto da Maria De Filippi ha mostrato sul social network i prodotti di una nota marca di prodotti dietetici, già ampiamente promossa da personaggi famosi che possono vantare un folto seguito sui social.

La Cipollari ha invitato i suoi followers, circa un milione, a provare i tè e gli infusi che utilizza abitualmente nella sua dieta quotidiana e che definisce miracolosi per la linea.

Nelle sue Stories, Tina fa proprio vedere come si prepara la bevanda da consumare nell'arco della giornata e scherzando spiega anche come berla. Insomma, ancora una volta la Cipollari non perde l'occasione di fare dell'ironia.

La silhouette dell'opinionista appare decisamente più snella, segno che il suo regime alimentare e le sue tisane la stanno aiutando a perdere peso. Ciononostante l'ex moglie di Kiko Nalli continua ad indossare degli abiti molto ampi che non ne esaltano certo il fisico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il nuovo regime alimentare di Tina

La nutrizionista che la segue, e che spesso viene invitata a Uomini e donne per commentare i progressi della diminuzione di peso di Tina, ha sottolineato il fatto che la Cipollari non stia seguendo una vera e propria dieta, quanto un nuovo regime alimentare che prevede cinque pasti al giorno: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena.

Al mattino la Cipollari - come da lei stessa dichiarato nel corso di una recente intervista a Uomini e Donne magazine - mangia a colazione una fetta di pane tostato con della marmellata, rigorosamente light, oppure del burro di mandorla, mentre per lo spuntino della mattina può scegliere tra yogurt, frutta secca o frutta di stagione.

Il suo regime alimentare prevede l'introduzione di maggiori quantità di frutta e verdura ed una significativa riduzione dei carboidrati. Cambiare stile di vita e regime alimentare non significa stare a dieta per sempre, ma stare più attenti a ciò che si mangia per migliorare la propria salute.

E questo Tina lo sa bene, visto che già da qualche settimana, grazie alla perdita di alcuni chili, può fare cose che prima non riusciva a fare, oltre ad aver registrato un netto miglioramento della salute.