Appuntamento con le anticipazioni della soap Una vita che sveleranno quanto accadrà nelle puntate in onda nel pomeriggio dell'8 e 9 novembre su Canale 5. Stando a quanto riportano gli spoiler, le vicende saranno incentrate sulle conseguenze di quanto accaduto tra Padre Telmo e Lucia all'eremo. I due infatti, sono stati ritrovati da Samuel ed Espineira semi vestiti e il tutto, ha fatto pensare che il giovane parroco abbia abusato della Alvarado.

Per tale motivo il Martinez dovrà affrontare il giudizio del tribunale ecclesiastico ed in cui Lucia dovrebbe testimoniare. La giovane ereditiera però, si mostrerà riluttante all'idea e sarà a questo punto che Samuel le presenterà una donna, Alicia Villanueva, nel tentativo di convincerla.

Una Vita dell'8 novembre: Lucia non vuole testimoniare contro Telmo

Le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio della soap ambientata ad Acacias, svelano che Lucia sarà riluttante all'idea di dover testimoniare contro padre Telmo Martinez.

Il priore Espineira infatti, farà pressione affinché la giovane racconti quanto accaduto, ma la Alvarado non ricordando nulla della vicenda, non sarà convinta della colpevolezza del giovane sacerdote. Anche Samuel cercherà di convincere la ragazza a testimoniare contro Telmo.

Una Vita, trama del 9 novembre: Samuel presenta Alicia a Lucia

Gli spoiler relativi al 9 novembre, mostrano come Samuel tenterà in tutti i modi di convincere la Alvarado a presentarsi dinnanzi al tribunale ecclesiastico, per testimoniare contro Padre Telmo.

A tale scopo presenterà a Lucia una donna, Alicia Villanueva, la quale racconterà alla cugina di Celia di essere stata abusata in tenera età proprio dal sacerdote. Secondo il racconto di Alicia, il Martinez sarebbe rimasto impunito, motivo per il quale la testimonianza di Lucia in tribunale sarebbe di vitale importanza, al fine di allontanarlo una volta per tutte dalla Chiesa e dai fedeli. Dando uno sguardo alle anticipazioni sulle prossime puntate, si scoprirà che la Villanueva ha mentito riguardo al presunto abuso subito, in quanto pagata proprio da Samuel per convincere Lucia a testimoniare.

Un nuovo inganno ordito dall'Alday che, nel frattempo, sarà riuscito a riconquistare la fiducia della ricca ereditiera, pronto ad usare ogni mezzo per risolvere i suoi guai finanziari.

Questo è molto altro nelle puntate in onda l'8 e il 9 novembre prossimi, a partire dalle 14:10 su Canale 5. Ricordiamo inoltre, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, che questi saranno disponibili sul sito Mediaset Play, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.