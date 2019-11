Davide Devenuto ha dichiarato, da circa un paio di mesi, che in breve tempo avrebbe abbandonato la soap opera Un posto al sole. Nonostante l'affetto che nutre per il suo personaggio, l'attore è sembrato conscio del fatto che il percorso di Andrea Pergolesi sia ormai giunto al termine. Tuttavia resta ancora un importante nodo da sciogliere, vale a dire il modo in cui fare uscire di scena il suo personaggio.

Nei prossimi episodi si inizierà ad affrontare tale discorso e verranno gettate le basi che spiegheranno l'addio di Andrea.

Nei prossimi episodi, Andrea (Davide Devenuto) si farà coraggio ed affronterà Arianna (Samanta Piccinetti) per darle una notizia molto indigesta. L'uomo per fare ingoiare alla sua compagna, quella che viene definita dalle anticipazioni come "un'amara pillola", avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile e cercherà quindi la complicità della sua amica Silvia (Luisa Amatucci).

Purtroppo non ci sono altri dettagli sulla natura di tale rivelazione ma, considerato che il tempo del suo addio è sempre più vicino, è lecito pensare che possa riguardare questo triste evento.

Un addio annunciato

L'addio di Davide Devenuto è ormai cosa fatta, l'attore ha iniziato questo percorso prima annunciando tramite i giornali le sue intenzioni per poi lasciare il suo posto nella sigla a Maurizio Aiello (Alberto Palladini) e adesso gli resta solo l'ultimo passo che è anche il più doloroso, abbandonare definitivamente la soap.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Qualcuno ha ipotizzato che Andrea potesse addirittura morire, ma riesce davvero difficile pensare che si ricorra a tale scelta per un personaggio così amato, il che lascia aperto uno spiraglio per una soluzione meno drastica e traumatica.

Andrea potrebbe raggiungere Alice a Londra

Andrea, da poco si è dovuto separare dalla figlia Alice (Fabiola Balestriere), che ha scelto di andare a vivere a Londra assieme alla madre Elena (Valentina Pace).

L'uomo potrebbe quindi decidere di recarsi a Londra per trascorrere più tempo con sua figlia e avere con lei un vero rapporto. Questa soluzione gli permetterebbe di rimanere come una figura presente anche se off screen, inoltre nel tempo potrebbe farsi vivo per qualche comparsata o addirittura tornare sui suoi passi, qualora cambiasse idea. Resterebbero aperte però alcune questioni abbastanza delicate.

A tal proposito, la sua compagna Arianna è tuttora presente nella soap eopera non è previsto anche un suo addio; inoltre, i due avevano da poco concluso le pratiche per potere adottare un bambino, quindi tutte queste questioni verrebbero lasciate in sospeso. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.