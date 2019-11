Le ultime anticipazioni di Uomini e donne riportano dell'ennesima lite tra Ida e Riccardo, al culmine della quale pare che i due abbiano annunciato la fine della relazione che avevano ripreso solo qualche settimana fa.

Il portale Il Vicolo delle News ha diffuso le prime indiscrezioni riguardanti la registrazione di sabato 23 novembre del Trono Over. I grandi protagonisti della puntata sono stati indubbiamente Guarnieri e la Platano: mentre la donna ha lamentato ancora una volta la mancanza di trasporto fisico da parte del compagno, questi ha chiarito di non sentire ancora un pieno coinvolgimento mentale, fondamentale per lasciarsi andare in un rapporto di coppia.

Inoltre la dama bresciana avrebbe rivelato di essersi affidata ad uno psicologo che la sta aiutando a gestire la sofferenza provata per le incomprensioni con l'ormai ex fidanzato.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo si dicono addio

Purtroppo il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo è durato soltanto poche settimane. Infatti, come si apprende dagli spoiler relativi all'ultima registrazione, hanno deciso nuovamente di lasciarsi.

La puntata si è aperta con Maria De Filippi che ha chiamato in studio la Platano, ma questa non si è presentata perché stava piangendo dietro le quinte.

La conduttrice, dopo aver mostrato un RVM di riepilogo sul confronto precedente tra la coppia, ha accolto Guarnieri. Questi ha spiegato di essere stato a Brescia nei giorni precedenti, ma purtroppo l'incontro con la partner non è stato per niente positivo.

A questo punto anche il cavaliere pugliese non è riuscito a trattenere la propria commozione.

Dopo aver ascoltato il fidanzato, Ida ha trovato la forza per fare il suo ingresso in studio e per avere l'ennesimo confronto dinanzi alle telecamere. La dama si è lamentata di nuovo per la mancanza di coinvolgimento fisico da parte del compagno. Questi si è difeso dicendo che in un rapporto di coppia, per lui, non è tanto importante l'attrazione prettamente estetica, quanto il coinvolgimento mentale che, però, non riesce a provare a causa delle incomprensioni esistenti tra lui e la Platano.

Ida si è rivolta ad uno psicologo per superare la delusione

Durante la discussione, Ida ha avuto modo di recriminare anche per dei comportamenti discutibili tenuti dai familiari di Riccardo. La parrucchiera bresciana, infatti, ha raccontato che quando in passato si è recata a Taranto per fare una sorpresa al fidanzato, la madre di questi non le ha aperto la porta di casa. Guarnieri ha ribattuto chiedendo di non coinvolgere terze persone nei loro problemi di coppia.

A questo punto la Platano ha fatto un'importante rivelazione, dicendo di essersi rivolta ad uno psicologo per cercare di superare le numerose sofferenze causate dalla relazione con Riccardo. Quindi si è allontanata di nuovo tra i singhiozzi.

Subito dopo alcune dame del Trono Over hanno attaccato il pugliese. In particolare, sono state Valentina e Roberta Di Padua a scagliarsi contro il cavaliere tarantino, accusandolo di non aver mai fatto nulla di concreto per dimostrare di essere realmente innamorato di Ida.

Maria De Filippi, dopo aver convinto nuovamente la Platano a tornare in studio, ha chiesto a lei e a Guarnieri lumi sulla loro situazione sentimentale. E in questo frangente entrambi hanno comunicato di aver deciso di lasciarsi.