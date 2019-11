Le anticipazioni del prossimo fine settimana di Una vita rivelano che Flora deciderà di cimentarsi seriamente nella carriera di attrice. Nel frattempo, Lucia parlerà con Alicia Villanueva, la donna che dirà di essere stata abusata da Telmo. A seguito di questa conversazione, deciderà di testimoniare contro il sacerdote. Per tale ragione, in occasione del processo, Padre Telmo verrà condannato. Il priore Espineira gli rivelerà che sarà costretto a partire per Khartum.

Samuel, ovviamente, non potrà che essere felice per la vittoria conseguita. Ad ogni modo, le cose potrebbero non andare esattamente come l'Alday si era prefissato.

Una Vita episodio di sabato 9 novembre: Flora si iscrive ad una compagnia teatrale

L'episodio di Una Vita di sabato 9 novembre sarà incentrato su due argomenti principali. Il primo riguarderà, sicuramente, la conversazione che Lucia avrà con Alicia Villanueva.

In secondo luogo, si parlerà di Flora. in seguito all'esibizione teatrale, infatti, la giovane riceverà molti complimenti per la sua performance. Questo, ovviamente, la aiuterà ad aumentare sempre di più la voglia di intraprendere questa carriera. Per questo motivo, nel corso di tale episodio, deciderà di iscriversi ad una compagnia teatrale per inseguire il suo sogno.

Lucia, invece, si troverà a fare i conti con un'amara scoperta.

La giovane Alicia Villanueva le racconterà nel dettaglio le violenze subite da Padre Telmo e le rivelerà che l'uomo all'epoca rimase impunito. Per tale ragione le chiederà di fare in modo che le cose non vadano così anche questa volta. L'Alvarado, a questo punto, non saprà davvero più che cosa fare.

Puntata 10 novembre: Padre Telmo viene condannato e costretto ad andare via da Acacias

Nel corso della puntata di domenica 10 novembre di Una Vita si vedrà che la giovane Lucia, alla fine, deciderà di credere alle parole della nuova arrivata e sceglierà di schierarsi dalla parte di Samuel.

Per questa ragione, durante il processo testimonierà contro Padre Telmo. Seppur lacunosa si dimostri la sua versione dei fatti, il sacerdote verrà ugualmente condannato. Il priore Espineira gli dirà di essere costretto a partire per una missione per Khartum. L'uomo, quindi, dovrà lasciare Acacias per sempre.

Intanto, nel villaggio si aggirerà un ragazzo che dirà di essere alla ricerca di una donna di cui nessuno ha mai sentito parlare.

Samuel, invece, sarà estremamente felice per la decisione presa su Telmo e cercherà di confortare Lucia ed esortarla a lasciarsi alle spalle quanto accaduto. L'Alday, inoltre, compenserà Cesareo per l'aiuto che gli ha fornito allo scopo di limitare i poteri di Ursula.