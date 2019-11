La storia d'amore di Lucia e Padre Telmo è entrata nel vivo nelle recenti puntate di Una vita. Il sacerdote, infatti, ha ammesso i sentimenti per la giovane ereditiera anche se la sua rivelazione non ha avuto un positivo epilogo. Le brutte notizie per lui saranno presenti anche nelle prossime puntate quando Telmo verrà condannato per abusi e potrà fare ritorno ad Acacias 38 solo dopo avere stretto un pericoloso patto con il priore Espineira.

Sarà questo il punto di partenza per un nuovo avvicinamento per i due protagonisti della telenovela spagnola che, in futuro, si troveranno a collaborare ancora per una giusta causa. Padre Telmo, infatti, accoglierà in parrocchia gli sfollati del quartiere Hoyo nel quale era cresciuto Tano (il figlio adottivo di Celia e Felipe). Ne seguirà una brutta epidemia di influenza che renderà necessario anche l'aiuto della Alvarado.

Una Vita anticipazioni: Telmo e Lucia vicini per una giusta causa

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita una terribile inondazione causerà forti danni nel povero quartiere un cui era cresciuto Tano. Molte persone resteranno senza una casa e il sacerdote metterà a disposizione le stanze della parrocchia per creare un rifugio di emergenza. Anche Lucia correrà in soccorso dei bisognosi, soprattutto quando si diffonderà tra di loro una pericolosa epidemia di influenza che rischierà di peggiorare la situazione.

Lei e il sacerdote si troveranno vicini e il fatto non piacerà a Samuel, ancora deciso ad impossessarsi dell'eredità della ricca Alvarado. L'Alday andrà su tutte le furie quando scoprirà che le intenzioni di Lucia saranno anche peggiori: la donna, infatti, vorrà utilizzare parte dei suoi averi per finanziare la veloce ricostruzione delle case distrutte. E certo, ciò non coinciderà con i piani del perfido individuo.

Trame Una Vita: Samuel si rivolge al priore Espineira

Mentre Padre Telmo e Lucia continueranno a lavorare gomito a gomito per aiutare le popolazioni bisognose, Samuel sembrerà pronto a tutto per evitare di perdere l'eredità sulla quale ha posato gli occhi. Le anticipazioni di Una Vita segnalano, infatti, che il fratello di Diego si recherà dal priore Espineira per chiedergli di frenare l'influenza del sacerdote nei confronti della Alvarado.

Telmo verrà quindi richiamato all'ordine dato che il suo superiore gli ricorderà il patto da loro stretto per permettergli di tornare nel quartiere: dovrà sedurre Lucia per dare vita ad uno scandalo necessario per costringerla a rinunciare ai suoi averi. Samuel, dal canto suo, inviterà la giovane a seguirlo per un viaggio a Toledo, per recuperare alcune opere d'arte da restaurare.