La puntata di Un posto al sole di ieri 7 novembre ha aperto la strada ad un nuovo filone narrativo che potrebbe portare alla svolta delle indagini sul caso di Aldo Leone. Sebbene Diego Giordano sia attualmente in carcere con l'accusa di tentato omicidio, fin dall'inizio i telespettatori hanno pensato che non sia lui il colpevole e che Delia Leone possa avere avuto un ruolo attivo sulla vicenda. La questione subirà la svolta tanto attesa nella settimana dall'11 al 15 novembre, quando il figlio di Raffaele potrà finalmente fare ritorno a casa.

Nel frattempo, l'avvocato Leone prenderà una importante decisione relativa alla sua vita privata, ma non sarà consapevole che essa potrebbe non restare priva di conseguenze. Il suo matrimonio con Delia, dopo anni di tradimenti e bugie, sarà dunque destinato a giungere al termine.

Un posto al sole anticipazioni: Aldo chiede il divorzio a Delia

Secondo quanto rendono noto le anticipazioni di Upas relative alle puntate della prossima settimana, Aldo prenderà atto della fine del suo matrimonio e comunicherà la sua decisione a Delia.

La informerà, dunque, di volere il divorzio ma non potrà sospettare che tale novità potrebbe avere delle conseguenze inattese. Riguarderanno proprio il desiderio di vendetta della moglie? Sebbene gli spoiler ufficiali mantengano la giusta dose di suspense in attesa della programmazione televisiva, sarà meglio non perdere di vista la puntata in onda martedì 12 novembre durante la quale Aldo farà una scoperta davvero scioccante.

E tutto fa pensare alla confessione di Delia! I telespettatori di Un posto al sole che hanno seguito la puntata di ieri 7 novembre, infatti, hanno già evidenziato i propri sospetti in tal senso dopo avere visto un flashback relativo alla rabbia della donna la sera dell'incidente. E anche il maglione da lei indossato sembrava lo stesso che portava la persona che guidava l'auto di Diego nella notte dell'impatto.

Spoiler Upas: Beatrice costretta ad allontanarsi

Ma le novità relative alle anticipazioni di Upas dall'11 al 15 novembre non si limitano alla richiesta di divorzio di Aldo Leone. L'uomo, infatti, sarà costretto a giungere ad una conclusione inaspettata che potrebbe avere delle ripercussioni nella sua storia con Beatrice. Dopo che la verità sul colpevole del tentato omicidio verrà svelata, l'avvocatessa sarà dunque costretta ad allontanarsi dal suo amante.

Avrà, anche lei il timore di finire nel mirino di Delia? In attesa di scoprire se finalmente il colpevole verrà assicurato alla giustizia, Diego potrà tirare un respiro di sollievo quando verrà rilasciato e potrà fare ritorno a casa, accolto dagli affetti dei suoi cari.