Le trame americane di Beautiful annunciano una clamorosa novità che siamo sicuri sorprenderà i telespettatori della soap opera di Bradley Bell. In particolare, il mistero sulla presunta morte di Thomas Forrester verrà presto svelato nel corso delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre in America. Hope Logan, infatti, scoprirà che l'ex marito non è morto in seguito alla caduta nella vasca d'acido. Brooke e Ridge, invece, saranno sempre più vicini alla separazione.

Beautiful: Hope crede di aver ucciso Thomas

Sconvolgente colpo di scena accadrà nelle prossime appuntamenti delle vicende ambientate a Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful in onda a fine novembre sulla Cbs annunciano il ritorno di Thomas dopo la drammatica caduta nella vasca di acido solforico. Tutto avrà inizio quando il fratello di Steffy deciderà di incontrare Hope alla Forrester Creations.

Qui i due ex coniugi avranno un violento scontro che avrà tragiche conseguenze. Se del figlio di Ridge si perderanno le tracce, la Logan comincerà ad accusare dei gravi sensi di colpa, tanto da credere di averlo ucciso. La madre di Beth, infatti, crederà che il suo corpo si sia sciolto nel liquido, usato per pulire i macchinari utilizzati per la creazione degli abiti della casa di moda.

La Logan confessa tutto a Brooke

Stando agli spoiler di Beautiful in onda a novembre negli Usa si evince che Hope correrà a raccontare tutto a sua madre.

Qui Brooke dimostrerà di essere solidale con la figlia, tanto da tentare di nascondere il misfatto. Tuttavia la Logan sarà vinta dai sensi di colpa e di temere la reazione di Ridge. A tal proposito, lo stilista e Steffy continueranno ad essere all'oscuro della presunta morte di Thomas. Preoccupazione che aumenterà quando apprenderanno che la compagna di Liam è diventata la madre di Douglas. Ma ecco arrivare il colpo di scena: i portali statunitensi rivelano che il giovane Forrester non è morto, anzi si presenterà in carne ed ossa davanti all'ex moglie.

Il Forrester non è morto, Ridge e la moglie vicini all'addio

Ebbene sì, Thomas non è morto in seguito al tuffo nella vasca di acido. Nelle puntate americane in onda dal 18 al 22 novembre, il fratello di Steffy farà la sua sorpresa ad Hope, nel frattempo devastata dai rimorsi di coscienza. In questo frangente, il Forrester avrà un duro confronto con madre e figlia Logan, ree di aver nascosto l'incidente a Ridge.

A tal proposito, l'uomo dimostrerà di essere cambiato, tanto da non voler vendicarsi del torto subito. Infatti informerà Douglas che la sua ex moglie è diventata la sua mamma a tutti gli effetti. Dall'altro canto, il figlio di Eric avrà un confronto con Brooke, nel quale la coppia prenderà una decisione clamorosa sul loro matrimonio. Si presume che i due decidano di separare le loro strade, vista la presenza di Shauna Fulton nella vita dello stilista.