Il trono di Giulio Raselli a Uomini e donne continua a far discutere gli appassionati della trasmissione, soprattutto a causa delle segnalazioni giunte contro di lui. Ad essere oggetto di discussione è stata soprattutto la sua possibile conoscenza pregressa con Giulia D'Urso, che lui già seguiva su Instagram prima della partecipazione al programma. Non solo: anche una foto portata alla ribalta dall'influencer Amedeo Venza sembrava confermare come i due si fossero incontrati in estate a Formentera e avessero persino vissuto un breve flirt.

La questione è stata smentita nel corso della registrazione del Trono Classico che si è tenuta lo scorso 14 novembre, durante la quale Raselli ha affrontato un altro inconveniente a causa dell'assenza delle sue corteggiatrici preferite. Ne è conseguita una chiamata sia a Giulia che a Giovanna, nonché la successiva corsa del tronista a casa di quest'ultima per un chiarimento.

Uomini e donne anticipazioni: Giovanna chiede un segno a Giulio

Il Vicolo delle News ha fornito le anticipazioni di Uomini e donne dettagliate in merito all'ultima registrazione del Trono Classico.

In essa, Giulio ha deciso di telefonare a Giovanna per capire le ragioni della sua assenza dallo studio. La corteggiatrice gli ha spiegato che si sarebbe aspettata una sua visita al termine della precedente puntata. Lui le ha chiesto di raggiungere lo studio, considerando che la sua casa non dista molti chilometri, ma lei ha rifiutato: se desidera dimostrare di tenerci a lei, Giulio dovrà dimostrarglielo con i fatti.

La parola è poi passata a Giulia, sempre attraverso una videochiamata. Lei ha espresso la convinzione che il tronista sia più interessato a Giovanna ed è rimasta ferma nella convinzione di non presentarsi in un puntata per un chiarimento.

Trono Classico Uomini e donne: la possibile scelta di Giulio

Dopo avere parlato al telefono con le sue due corteggiatrici, nella registrazione di Uomini e donne del 14 novembre Giulio ha deciso di raggiungere Giovanna a casa.

Ha spiegato a Maria De Filippi di essere disposto a mettere da parte l'orgoglio quando una persona lo interessa veramente. La redazione gli ha quindi messo a disposizione una macchina per andare a casa della ragazza, che non abita molto lontano da Cinecittà. Giulio ha quindi lasciato lo studio per parlare con lei e non si è più rivisto, né tanto meno si è saputo nulla di quanto accaduto nel faccia a faccia con Giovanna (che andrà in onda direttamente su Canale 5).

Interpellati da Maria De Filippi, però, gli altri tronisti hanno espresso la convinzione che lui sia andato per scegliere la sua corteggiatrice. Tale ipotesi appare credibile, considerando che già gli altri due tronisti nominati lo scorso settembre hanno abbandonato il programma.