Il prossimo mercoledì 27 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quarta puntata della serie televisiva 'Oltre la soglia'. In questo quarto appuntamento verranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio della Serie TV delle vicende che hanno come protagonista la psichiatra Tosca Navarro. Quest'ultima è interpretata dall'attrice italiana con cittadinanza statunitense, Gabriella Pession.

Secondo le ultime anticipazioni, i casi della Navarro saranno sempre più difficili e la donna dovrà ricorrere sempre di più ai suoi metodi alternativi per riuscire a trovare la soluzione al problema di un determinato paziente. Mancano tre appuntamenti alla fine della fiction Mediaset che purtroppo non ha ottenuto il successo sperato, nonostante la rete televisiva abbia offerto un ottimo prodotto.

La psichiatra come in ogni puntata dovrà risolvere due casi.

Questa volta Tosca sarà alle prese con i problemi di Diego e Adila. Inoltre, c'è da dire che la Navarro avrà da risolvere anche i suoi problemi personali, tra cui quelli familiari (la madre ha un tumore al cervello) e sentimentali con il magistrato Piergiorgio Di Muro con cui ha una relazione particolare.

Oltre la soglia: Tosca dovrà risolvere i problemi di Diego e Adila

Il primo caso è quello di Diego che è un ossessionato dell'allenamento, però questa non è una semplice fissazione come ce ne sono tante, ma si tratta di una vera e propria patologia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti, il ragazzo trascorre la maggior parte del suo tempo in palestra e si allena fino al punto di svenire. Proprio per questo motivo, la psichiatra Tosca Navarro si dirigerà presso la palestra dove il ragazzo svolge i suoi allenamenti per capirne di più. Successivamente, Diego ritornerà in sé e dirà di voler parlare con un certo Bruno.

Invece, per quanto riguarda il secondo caso, la dottoressa Navarro avrà a che fare con Adila.

Questa ragazza di sedici anni ha dei seri problemi di allucinazione e per questo la psichiatra ne consiglia il ricovero immediato per capire queste allucinazioni da dove derivano. Inoltre uscirà fuori che molto probabilmente questi problemi dipendono da un rapporto difficile che la ragazza ha con sua madre e suo padre.

Oltre la soglia: un prodotto ben fatto che non ha il successo sperato

Per scoprire tutte le altre novità della quarta puntata non ci resta che aspettare la messa in onda di mercoledì prossimo alle 21:20.

Come già detto la serie non sta registrando tantissimi ascolti, nonostante sia un ottimo prodotto con una trama avvincente e un cast all'altezza. Per chi non avesse avuto modo di vedere la terza puntata di ieri sera o anche le due precedenti delle settimane scorse ha la possibilità di rivederle attraverso la piattaforma di Mediaset Play.