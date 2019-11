Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 24 al 29 novembre ci saranno numerose novità e colpi di scena. In particolare, ci sarà un violento scontro tra padre Telmo e Samuel Alday. Quest'ultimo picchierà e minaccerà di morte il sacerdote che però preferirà non reagire e non rispondere con altra violenza.

L'Alday ha chiesto la morte del cocchiere

In particolare, la prossima settimana si verrà a sapere che è stato Samuel a chiedere la morte del cocchiere Gutierrez.

Nello specifico, ad uccidere l'uomo è stato Jimeno Batan. Nel frattempo, Carmen rivelerà a suo figlio il motivo per cui è scappata via di casa. Inoltre, la donna sarà finalmente felice perché suo figlio ha messo la testa a posto. L'Alday scoprirà che Cesareo potrebbe creargli dei problemi e quindi lo seguirà e lo minaccerà.

Ma non è tutto perché Samuel farà colpo su Lucia preparando un laboratorio di restauro.

Infatti, la donna sarà molto colpita da questo gesto e cadrà tra le braccia dell'uomo. Poco dopo, la Alvarado incontrerà padre Telmo e ovviamente l'incontro non la lascerà indifferente.

Il sacerdote affronterà Samuel

Ma nuovi problemi saranno all'orizzonte, visto che Telmo deciderà di affrontare Samuel, in quanto non ha paura di quest'ultimo e gli dirà tutto ciò che pensa sul suo conto. L'Alday si arrabbierà tantissimo per quanto detto dal parroco e così lo colpirà violentemente.

Ma nonostante ciò, il sacerdote non ricambierà con altra violenza e preferirà andare via per farsi curare le ferite che lo scontro con Samuel gli ha riportato.

Intanto, la minaccia di Samuel non si placherà nonostante abbia picchiato ferocemente il parroco. Infatti, l'Alday sarà pronto a tutto pur di eliminare il sacerdote e così andrà a casa di quest'ultimo e lo minaccerà di morte. Però il parroco non si lascerà intimorire dall'uomo e lascerà che le minacce gli scivolino addosso. Infatti, Telmo sarà sempre più convinto che dovrà andare fino in fondo a questa storia per portare la verità a galla.

Javier continuerà a seguire e intimidire Carmen

Nel frattempo, Alicia svelerà a Celia che in realtà non è l'esperta d'arte che fa credere di essere. Inoltre, mentre il sacerdote subirà queste molestie fisiche e verbali, anche la situazione di Carmen non sarà delle migliori. Infatti, la donna continuerà ad essere perseguitata da Javier nonostante gli abbia offerto 25 pesetas affinché la smettesse.

Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate della prossima settimana per scoprirne di più sulle vicende ad Acacias 38.

Inoltre, per chi non avesse la possibilità di vedere le puntate in diretta televisiva, le può tranquillamente rivedere sulla piattaforma di Mediaset Play.