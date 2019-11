Una nuova ed avvincente puntata della soap Una vita terrà compagnia ai numerosissimi fan nel pomeriggio del 27 novembre, nel consueto orario delle 14:10 su Canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Secondo quanto riportano le anticipazioni, ad Acacias continuerà a tenere banco la rivalità tra Samuel Alday e padre Telmo Martinez. Il sacerdote, infatti, non ha nessuna intenzione di lasciare Lucia tra le grinfie del gioielliere e sta facendo di tutto per smascherare le sue vere intenzioni.

Samuel, sempre più fuori controllo, arriverà a colpire con un pugno il sacerdote sulle scale di Acacias 38, anche se il parroco non risponderà alla violenza. In preda alla rabbia l'Alday, quindi, si recherà in parrocchia e arriverà a minacciare di morte il suo rivale. Anche donna Susana e Rosina staranno attraversando un brutto momento e cercheranno di tenere nascosto quanto accaduto alla scuola di disegno.

Anticipazioni Una vita: Samuel fuori controllo, Rosina e Susana si nascondono da Venancio

Continuano i colpi di scena nella sopa iberica ideata da Aurora Guerra ed ambientata a calle Acacias. Secondo gli spoiler riguardanti il nuovo episodio, dopo aver sferrato un pugno a padre Telmo, Samuel sarà sempre più fuori controllo. La sua rabbia nei confronti del 'rivale' non sembrerà placarsi, mentre donna Susana e Rosina cercheranno di nascondersi da Venancio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Le due donne si preoccuperanno quando vedranno che Leonor starà parlando proprio con il maestro di disegno e avranno il timore che l'uomo possa raccontarle tutta la verità su quanto avvenuto alla scuola d'arte con il giovane Alexis.

Puntata del 27 novembre: Samuel minaccia padre Telmo

Mentre Susana e Rosina avranno il timore di essere scoperte, Samuel continuerà ad essere furioso con padre Martinez il quale, dopo essere stato picchiato dall'Alday, si farà medicare da Ursula in parrocchia.

Proprio qui si presenterà Samuel il quale, ancora in preda ad una rabbia incontenibile, arriverà a minacciare di morte Telmo. Sembra che l'Alday sia disposto a tutto pur di eliminare il 'rivale' e avere quindi campo libero con Lucia. Quest'ultima, nel frattempo, ignara di tutto, si starà godendo la compagnia della nuova amica Alicia Villanueva, ospite per qualche giorno a casa di Celia e Felipe. Questo e molto altro nella nuova puntata di Una vita in onda mercoledì 27 novembre su Canale 5 a partire dalle 14:10, dove si scoprirà la reazione di padre Telmo alle minacce di Samuel.

Siricorda inoltre che, sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.