Si prevedono scoppiettanti le nuove puntate italiane dello sceneggiato Una Vita. Le anticipazioni di ciò che succederà la prossima settimana svelano che i telespettatori assisteranno all’uscita di scena di un nuovo personaggio maschile. Si tratta di Pena che si recherà in Africa per prendere parte ad una missione abbandonando, quindi, Flora. Carmen Sanjurjo, invece, prenderà un forte spavento poiché suo figlio Raul Andrade scomparirà nel nulla.

Pena parte senza salutare Floria, nessuna traccia di Raul

Negli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset dal 18 al 24 novembre 2019 Telmo continuerà a chiedersi come abbia fatto Alicia ad arrivare ad Acacias 38. Il sacerdote sarà convinto che la sua vecchia conoscenza stia manipolando Lucia contro di lui. Nel contempo Carmen, dopo essere riuscita a recuperare il gioiello di Samuel, si metterà alla ricerca di un lavoro per il figlio nonostante quest'ultimo non sia inizialmente favorevole.

Dopo aver visto Servante in difficoltà Raul cambierà idea. Pena, pur sapendo di aver deluso Flora per non averle chiesto la mano come lei sperava, deciderà di continuare a portare avanti loro relazione anche a distanza. La pasticciera però non sarà dello stesso parere del vero Cervera visto che non sarà per niente disposta ad attenderlo mentre lui sarà in spedizione. Samuel chiederà allo strozzino Jimeno Batan di dargli più tempo a disposizione per poter saldare il debito contratto.

Successivamente la Alvarado farà di tutto per evitare il Martinez. Il maggiore degli Alday, dopo aver notato che il sacerdote sta facendo il possibile per riavvicinarsi alla sua amata, farà di tutto per evitare che accada. Nel contempo Rosina e Susana prenderanno parte ad una lezione di disegno esclusiva in cui dovranno fare un ritratto ad un modello svestito. Nel frattempo Ursula fornirà una pista a Telmo per farlo venire a conoscenza della verità.

In seguito Samuel prometterà alla cugina di Celia di ritornare da un suo viaggio con una sorpresa. La Seler e la Rubio non faranno vedere a Liberto i loro disegni mentre Flora perderà le staffe. La sorella di Inigo apprenderà, tramite Antonito, che Pena ha lasciato Acacias 38 senza salutare nessuno. Cesareo, stufo di mentire, deciderà di confidarsi con Telmo che subito dopo fisserà un appuntamento in un luogo appartato con il cocchiere Gutierrez.

Quest’ultimo potrà far venire alla luce ciò che è accaduto realmente tra Lucia e il Martinez all’interno della chiesa abbandonata. La madre di Leonor e la sarta, mentre saranno intente a disegnare, vedranno il modello Alexis esalare l’ultimo respiro dopo aver avuto una crisi asmatica. Non appena Felipe e Celia le racconteranno del viaggio fatto a Salamanca, Lucia ricorderà con nostalgia quello avvenuto tra lei e Telmo.

Samuel farà avere a Lucia diverse opere d’arte da restaurare rendendola felice. Intanto nel quartiere iberico non ci sarà nessuna traccia di Raul. In realtà il giovane ragazzo, dopo aver trovato finalmente un lavoro, recupererà lo scialle che sua madre aveva venduto per lui.

Gutierrez ritrovato senza vita, Samuel su tutte le furie a causa di Telmo

Il Martinez ritroverà l’autista, Gutierrez, senza vita all’interno della sua carrozza. Batan offrirà il suo aiuto a Samuel per mettere fuori gioco Telmo. Quest’ultimo non farà fatica ad accorgersi che Cesareo sta male per il decesso del cocchiere. Susana e Rosina, convinte che Alexis sia morto, se ne andranno via all’accademia di disegno come se non fosse accaduto nulla. Dopo aver accettato con entusiasmo il dono del fratello di Diego, Lucia avrà il timore di non essere all’altezza per restaurare le opere. Lolita e Antonito, per far distrarre Flora, le consiglieranno di organizzare una gara di dessert a La Deliciosa. Cesareo messo alle strette dal Martinez, deciderà di confessare alle forze dell’ordine come stanno veramente le cose. Leonor farà delle indagini dopo aver notato lo strano atteggiamento di sua madre e Susana. Carmen e Raul parleranno per la prima volta del loro passato. Nel frattempo Telmo vedrà Lucia in compagnia di Alicia mentre Samuel, dopo aver appreso che Cesareo è sul punto di smascheralo, lo seguirà. La domestica del maggiore degli Alday farà dei salti di gioia per aver chiarito con il figlio. Samuel minaccerà Cesareo e gli imporrà di non dire nulla riguardo alla morte del cocchiere. Ad Acacias 38 metterà piede Javier, un uomo che si rivelerà essere il marito di Carmen. Il nuovo arrivato metterà paura alle domestiche non appena pretenderà di ricevere dalla moglie dei soldi. Telmo scoprirà che Cesareo non ha ancora rilasciato nessuna testimonianza. Susana e Rosina eviteranno di passeggiare per le strade del paese per non incontrare Venancio. Alicia continuerà ad alloggiare a casa degli Alvarez Hermoso, ma soprattutto avrà una pessima influenza su Lucia. Quest’ultima a causa della forestiera sarà sempre più distante dal Martinez. Per terminare Samuel, dopo aver rivisto ancora una volta il sacerdote intento a parlare con la Alvarado, andrà su tutte le furie.