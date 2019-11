È arrivata pochi minuti fa la conferma: Wanda Nara ed Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, saranno i nuovi opinionisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due affiancheranno, Alfonso Signorini, per la prima volta in veste di conduttore del reality più famoso e longevo d’Italia. Sia Wanda che Pupo, sono dei personaggi molti particolari, destinati, in un modo o nell’altro, a far discutere e dividere il pubblico.

Del resto, al di là del singolo programma, dietro questa scelta magari vi sono delle valutazioni anche legate al mondo del Gossip. Ricordiamo, infatti, che negli ultimi mesi la stessa Wanda Nara è stata al centro dei media per il caos creato intorno a Mauro Icardi. L’ex calciatore dell’Inter, a seguito di una vera e propria rottura con la società, a ottobre, accettò il trasferimento al Paris Saint Germain, all’ombra della Torre Eiffel.

Wanda Nara sembra aver nel sangue il grande fratello; la cognata, Ivana Icardi, con cui è ancora in guerra, infatti è stata concorrente, dell’ultima edizione della versione nip del reality, condotto da Barbara D’Urso, e ancora prima all’edizione Argentina del Gf.

Due opinionisti ben conosciuti dal pubblico Mediaset

Per Pupo, non è una novità partecipare ad un reality di casa Mediaset. Nel lontano 2005, infatti, Pupo, come i fedeli telespettatori dei reality ricordano, fu inviato di Barbara D’Urso, durante la seconda edizione della “Fattoria”.

Proprio dalla conduttrice napoletana, a “Live non è la D’Urso”, in cui andò ospite con le sue figlie per affrontare le agguerritissime cinque sfere, Pupo, si era lasciato sfuggire il suo coinvolgimento nella quarta edizione del reality più importante di Mediaset. Wanda, è invece presenza fissa ormai nella rete del Biscione. Certamente, per lei, questa è un’occasione ghiottissima per poter aspirare ad un ruolo di primo piano nel panorama televisivo italiano. La bellissima Argentina, infatti, è opinionista fissa nel programma sportivo Tiki Tika, condotto dal Pierluigi Pardo.

Alfonso Signorini pronto ad una nuova sfida: la conduzione in solitaria del Gf Vip

Il giornalista, ha trascorso più di 10 anni sulla poltrona di opinionista; prima al fianco di Alessia Marcuzzi , dall’ottava alla dodicesima edizione del grande fratello versione nip. Poi, nel settembre del 2016, arriva, alla corte di Ilary Blasi, per l’ iconica prima edizione della versione celebrity del padre di tutti i reality.

Ora, tra due mesi circa, Alfonso dovrà affrontare, forse, la sfida più grande della sua carriera, da quando è presenza fissa in televisione: condurre in solitaria il Grande Fratello Vip. Riuscirà il direttore a non far rimpiangere la divertentissima Ilary,che, nel corso delle tre edizioni si è distinta per il suo essere spontanea e mai finta con i concorrenti? Lui ce la metterà tutta, perché con i vip ci lavora da tantissimi anni, e riuscirà a tenere a bada i concorrenti che trascorreranno i primi mesi del 2020, tra le mura della casa di Cinecittà.

Insomma, le premesse per una buona edizione ci sono tutte. Conduttore e opinionisti promettono scintille. Sul fronte cast, si sta lavorando bene, in quanto secondo fonti attendibili, pronte a varcare la porta rossa sono Loredana Lecciso e Clizia Incorvaia. La prima puntata del grande fratello Vip, andrà in onda martedì 7 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5.