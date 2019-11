Una grande svolta è in arrivo nei prossimi appuntamenti italiani della soap opera spagnola Una vita. Due protagonisti che stanno movimentando parecchio le trame, faranno il grande passo: quello del matrimonio. Si tratta di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Telmo Martinez (Daniel Tatay), che decideranno di coronare il loro sogno d’amore. La ricca ereditiera potrà finalmente sposare l’uomo che ama, quando lo stesso deciderà di abbandonare l’abito talare proprio per lei. Lucia renderà pubblica la sua relazione sentimentale.

Il vero colpo di scena avverrà nel momento in cui la figlia dei marchesi di Valmez festeggerà il suo compleanno. Dopo aver annunciato di aver scelto di rinunciare all’ingente patrimonio che le spetta, su cui Samuel Alday aveva puntato gli occhi, sorprenderà tutti gli invitati. Lucia e Telmo si diranno pronti a convolare a giuste nozze.

La morte di Frate Guillermo, Lucia accetta di sposare il fratello di Diego

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, rivelano che Telmo farà una scoperta sconcertante.

Il parroco ritroverà il corpo senza vita di Frate Guillermo e i sospetti del delitto ricadranno subito su Ursula, che però risulterà innocente. Nel contempo Lucia accetterà la proposta di matrimonio di Samuel, dopo aver ricevuto l’approvazione di Celia e Felipe. A seguito dell’organizzazione dei preparativi del lieto evento, arriverà il grande giorno per la Alvarado e il minore degli Alday. Il Martinez per non perdere la ragazza e, soprattutto, mettere in salvo la sua amata dalle grinfie del suo rivale, si toglierà gli abiti sacerdotali.

Telmo, infatti, vorrà impedire al fratello di Diego di sposare Lucia, poiché è a conoscenza che l'unico scopo del gioielliere è quello d'impossessarsi dell’eredità della donna.

Samuel abbandonato all’altare, Telmo e la Alvarado pronti a convolare a nozze

La cugina di Celia abbandonerà Samuel all’altare. Successivamente Telmo e Lucia cominceranno a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, anche se l’Alvarez Hermoso non sarà per niente favorevole. All’avvocato non piacerà il fatto che la parente di sua moglie possa essere criticata dagli abitanti del quartiere.

Con il passare dei giorni, il Martinez stupirà la Alvarado facendole una proposta inaspettata. L’ex prelato chiederà alla Alvarado di creare insieme a lui la fondazione Marqués de Válmez, che le consentirà di dare in beneficenza l’eredità dei suoi genitori. Anche la cugina di Celia farà un gesto clamoroso, precisamente durante la festa del suo compleanno. Lucia, oltre a mettere al corrente tutti coloro che saranno presenti al party della nascita del progetto suo e di Telmo, spiazzerà gli Alvarez Hermoso.

Insieme a Telmo annuncerà che lei e il Martinez presto diventeranno marito e moglie.