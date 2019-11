Dopo lo sconvolgente finale invernale, i fan di Grey's Anatomy non hanno smesso di interrogarsi sul destino dei personaggi coinvolti nel clamoroso cliffhanger del nono episodio. A circa due mesi dal ritorno del Medical-Drama, l'interprete dello specializzando Levi Schmitt ha rilasciato un'interessante intervista a TvGuide nella quale ha svelato qualche preoccupante particolare sulla trama dei prossimi episodi. In onda sulla ABC a partire dal 23 gennaio e su FoxLife da febbraio 2020. La decima puntata ripartirà esattamente dagli avvenimenti a cui il pubblico ha assistito giovedì 21 novembre.

Anticipazioni Grey's Anatomy 16x10: una nuova perdita colpirà il Grey-Sloan Memorial?

Come mostrato nel promo della 16x10, Jackson Avery, Ben Warren, Pruitt Herrera e l'intero gruppo degli specializzandi dovrà fare i conti con lo spaventoso incidente d'auto che ha colpito il bar nel quale si trovavano i protagonisti. Riusciranno i personaggi coinvolti a sopravvivere all'ennesima catastrofe? A questa domanda ha provato a rispondere Jake Borelli. Ecco le parole dell'attore: "Tutto è sconvolto in questo finale di metà stagione.

I percorsi che i personaggi pensavano di intraprendere sono drasticamente cambiati a causa di questo disastro. Sono entusiasta al pensiero di vedere come la loro vita cambierà, ma direi che tutti coloro che hanno messo piede in quel bar sono in pericolo."

Se dunque nessun personaggio coinvolto nell'incidente può definirsi "salvo", la seconda parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy potrebbe rivelarsi molto complessa per Levi Schmitt. Attualmente in crisi con i colleghi per aver avuto un ruolo determinante nel licenziamento di Meredith Grey, una delle teorie maggiormente accreditate sul web ipotizza il trasferimento del ragazzo al Pac North. Una possibilità che Jake Borelli ha tuttavia smentito: "Bisogna procedere gradualmente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Questo incidente d'auto sconvolgerà la vita di tutti, ma per adesso Levi non pensa ad un trasferimento al Pac North."

Ellen Pompeo svela la sua stagione preferita di Grey's Anatomy

In attesa di scoprire come si evolverà la trama della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, gli attori - attualmente impegnati nella realizzazione dei prossimi episodi - hanno rilasciato una serie di interviste post-finale. Tra le tante, quella di Ellen Pompeo ha maggiormente colpito l'attenzione dei telespettatori. Dopo ben 14 anni dal suo debutto, l'interprete di Meredith Grey ha svelato la sua stagione preferita di Grey's Anatomy.

Ecco le sue parole: "Penso che la prima stagione sia la mia preferita perché la chimica tra gli attori era semplicemente magica e non avevamo idea di quale sarebbe stato il risultato del nostro lavoro. Abbiamo filmato l'intera stagione prima che fosse trasmessa, quindi non avevamo davvero idea di cosa sarebbe accaduto."