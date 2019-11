I prossimi appuntamenti con la soap opera Una vita riserveranno al pubblico italiano dei sorprendenti colpi di scena. Sarà Lucia Alvarado a stupire, poiché dopo un salto temporale di dieci anni volterà le spalle sia a Samuel Alday e a Telmo Martinez. La cugina di Celia spezzerà il triangolo amoroso che la vedeva al centro delle scene, avendo al suo fianco un nuovo personaggio chiamato Eduardo, che si rivelerà essere suo marito.

Proprio quando la ricca ereditiera avrà una famiglia, tornerà in scena Telmo. Quest’ultimo, dopo aver dimostrato la sua innocenza per i reati per cui era stato accusato, si riconquisterà la fiducia di Lucia. Nonostante ciò, la figlia del marchesi di Valmez inviterà più di una volta il Martinez a sparire dalla sua vita, sottolineandogli di essere felicemente sposata. L’ex parroco convinto che Lucia gli abbia mentito, si tratterà ad Acacias 38 e inizierà ad avere il sospetto che Mateo potrebbe essere suo figlio.

La Alvarado caccia il Martinez, il ritorno di Samuel

Negli episodi che i telespettatori spagnoli hanno già avuto modo di vedere verso la fine dello scorso febbraio 2019, le trame subiranno un cambiamento. A seguito di un salto temporale di dieci anni, alcuni personaggi non saranno più gli stessi. Lucia Alvarado ad esempio sarà ormai sposata e addirittura madre, ma non vivrà sotto lo stesso tetto con Samuel Alday oppure con Telmo Martinez come si potrebbe immaginare.

La cugina di Celia dimostrerà di aver dato una svolta alla sua esistenza poiché, oltre ad essere moglie di Eduardo, avrà il figlio Mateo dell’età di nove anni. Successivamente l’ex sacerdote rimetterà piede ad Acacias 38 con l’obiettivo di dimostrare la sua innocenza per quanto accaduto in passato. Telmo vorrà far capire alla Alvarado di essere stato ingannato da Espineira e da padre Bartolomé. Sin da subito il Martinez incontrerà Lucia che reagirà in un brutto modo quando lo rivedrà.

Quest’ultima ordinerà all’ex parroco di abbandonare il paese iberico. Con il passare dei giorni Eduardo farà capire di essere del tutto diverso dalla moglie: nello specifico, la parente degli Alvarez Hermoso subirà numerose violenze da parte del consorte. Samuel intanto farà ritorno nel quartiere iberico in compagnia della nuova compagna Genoveva, e quindi per fortuna non metterà il bastone tra le ruote a Lucia e Telmo. Quest’ultimo come già accaduto in passato farà il possibile per proteggere la donna per cui si è tolto le vesti sacerdotali.

Lucia maltrattata dal marito, Telmo crede di essere il padre di Mateo

L’ex prete riceverà le dovute scuse da parte di Lucia dopo aver testimoniato davanti alla legge. A questo punto tutti i residenti di Acacias 38 avranno la conferma che Telmo anni prima era finito dietro le sbarre del carcere ingiustamente. Lucia nonostante chiederà perdono al Martinez per aver dubitato di lui, lo inviterà a lasciare il paese ancora una volta.

Proprio quando l’ex sacerdote sarà disposto ad adeguarsi alla volontà della sua amata, verrà a conoscenza tramite Samuel che viene maltrattata dal marito Eduardo. Nel contempo quest’ultimo dopo aver appreso dalla moglie del ritorno di Telmo, non esisterà ad affrontarlo. Nel bel mezzo dell’accesa discussione con il marito di Lucia, l’ex parroco capirà il motivo per cui la sua dolce metà non è felice. Una volta avuta la conferma che il minore degli Alday gli abbia detto la verità, rimarrà ad Acacias 38 e farà sapere ad Ursula di alloggiare alla pensione di Fabiana e Servante. La Alvarado quando scoprirà dalla Dicenta che il Martinez non è partito, gli ordinerà di non interferire nella sua vita. Successivamente Lucia si aprirà con Ursula, rivelandole di provare ancora amore nei confronti di Telmo, quest’ultimo invece avrà un grosso dubbio. L’ex parroco non appena farà la conoscenza di Mateo, ovvero del figlio della Alvarado, inizierà a credere di poter essere il padre del bambino. Purtroppo l’ex nemico di Samuel non potrà avere la risposta che cerca, poiché la parente di Celia si rifiuterà di parlare con lui. Per finire il Martinez non avrà altra scelta oltre a quella di fare delle indagini su Lucia ed Eduardo.