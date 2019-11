Sono passati pochi giorni da quando Alessandro Zarino ha concluso la sua esperienza a Uomini e donne. Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico, il ragazzo ha scelto Veronica Burchielli ma si è sentito dire "no" come risposta. Le dichiarazioni che il napoletano ha rilasciato a caldo, sono pregne di delusione per come è andata a finire: l'ormai ex tronista ha confermato di provare qualcosa per la corteggiatrice e di non aver affatto apprezzato la sua "promozione" sulla poltrona rossa.

Veronica: da corteggiatrice a tronista in una puntata

Giovedì scorso è terminata l'avventura di Alessandro Zarino a Uomini e Donne: a poco più di due mesi dal debutto nel format di Canale 5, il ragazzo è tornato a casa da solo. Le anticipazioni sulla registrazione che c'è stata un paio di giorni fa hanno informato il pubblico che il tronista ha fatto la sua scelta a sorpresa: dopo essere stato messo sotto pressione dalla conduttrice e dagli opinionisti per tutta la durata della puntata, alla fine il giovane ha deciso di prendere una drastica decisione.

Veronica Burchielli, dunque, è stata scelta dal napoletano in seguito ad un'accesa discussione, al termine della quale lei aveva lasciato lo studio su tutte le furie. A spiazzare tutti, però, è stata la risposta che la corteggiatrice ha dato: sebbene sostenga di provare un forte interesse per l'ex tentatore, la ragazza non se l'è sentita di dirgli di "sì" perché la scelta le è sembrata forzata e non dettata da un reale sentimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Dopo essere stato rifiutato, Alessandro ha abbandonato la poltrona rossa e il programma, mentre Veronica è stata nominata nuova tronista da Maria De Filippi, che di lei ha apprezzato l'onestà e la grande fiducia che ha sempre avuto nella redazione.

Lo sfogo di Alessandro dopo l'addio a U&D

Terminata la sua esperienza a Uomini e Donne, Zarino si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Witty Tv, soprattutto sul lieto fine che non ha avuto.

"Ho seguito quello che sentivo. Non volevo perderla, per cui chiederle di conoscerci fuori era una dimostrazione", ha detto Alessandro nel backstage dell'ultima registrazione del Trono Classico.

L'ormai ex tronista ha anche ribadito di aver tentennato un po' nel fare la sua scelta perché voleva prima essere sicuro che fosse la cosa giusta per sia per lui che per Veronica, ma nessuno sembra aver compreso le sue ragioni.

In merito al "sì" che la sua ex corteggiatrice ha detto al trono, il napoletano ha fatto sapere: "Ha preferito un'altra via. Mi ha detto di no e ne ha approfittato. Se voleva conoscermi davvero, avrebbe rifiutato". Insomma, Alessandro non ha apprezzato affatto che Veronica abbia immediatamente voltato pagina, accettando di prendere il suo posto sulla poltrona rossa.