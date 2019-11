Nuovo appuntamento con la nostra rubrica incentrata sulle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto che vedremo in onda in prima visione assoluta su Canale 5 dal 4 al 9 novembre 2019. Le trame ufficiali rivelano che ci sarà un vero e proprio colpo di scena clamoroso che accadrà durante il matrimonio tra Fernando e Maria Elena, i quali coroneranno il loro sogno d'amore.

E poi ancora vedremo che Elsa prenderà una decisione a dir poco inaspettata riguardante la sua storia sentimentale con Isaac ma anche il suo percorso di vita a Puente Viejo.

Il Segreto, gli spoiler 4-9 novembre 2019: Elsa decide di andare via per sempre

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Segreto che saranno trasmesse in televisione fino al prossimo 9 novembre, rivelano che Elsa rimarrà a dir poco scossa dalla diagnosi che le è stata fatta dal dottor Zabaleta.

Per questo motivo decide di non parlarne con nessuno, neppure con il suo amato Isaac. Anzi, vedremo che in questi appuntamenti con la soap opera spagnola, la donna deciderà di mettere la parola fine alla sua relazione con Isaac e come se non bastasse maturerà anche un'altra decisione a dir poco choc.

Gli spoiler de Il Segreto, infatti, rivelano che Elsa deciderà di abbandonare definitivamente il paese spagnolo e quindi di andare via, lontana da tutto e tutti.

Una scelta di vita a dir poco drastica, che potrebbe lasciare l'amaro in bocca ai suoi familiari, conoscenti, amici e soprattutto ad Isaac, che ha lottato tantissimo per stare al suo fianco.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera Mediaset rivelano che arriverà il fatidico giorno del matrimonio tra Fernando e Maria Elena. I due, infatti, decideranno di coronare il loro sogno d'amore e lo faranno prima con la classica cerimonia religiosa in chiesa a Puente Viejo e poi con una festa che organizzeranno per stare in compagnia di amici e conoscenti.

Maria Elena muore dopo il matrimonio con Fernando

I due neo-sposi, però, non potranno minimamente immaginare che quella che doveva essere una festa in realtà si trasformerà in una tragedia. Durante la cerimonia, infatti, ci sarà una violentissima esplosione al termine della quale Maria Elena perderà la vita. La sposa morirà poco dopo aver pronunciato il fatidico sì al suo amato Fernando e molti altri invitati, tra cui Maria, rimarranno gravemente feriti.

Nel frattempo vedremo che Irene comincerà ad essere molto preoccupata per le sorti di suo marito Severo, dato che da un po' di giorni ha fatto perdere le sue tracce in paese. La donna, infatti, teme che Severo possa arrivare a commettere una follia.