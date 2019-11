Proseguono le anticipazioni relative alla nota soap opera "Una vita" (titolo originale Acacias 38) in onda su Canale 5. Nella puntata che andrà in onda domani mercoledì 20 novembre, il pubblico vedrà l'audace Padre Telmo partire alla ricerca del cocchiere Gutierrez, prezioso testimone di ciò che ha subito Lucia mentre si trovava all'eremo. Il cocchiere potrebbe scagionare il sacerdote dalle false accuse mosse dalla bella ereditiera.

Padre Telmo alla ricerca di Gutierrez

Ormai Padre Telmo è consapevole dell'impossibilità di riuscire a convincere Lucia riguardo alla sua innocenza. L'uomo, che continua a professarsi completamente estraneo agli eventi accaduti nella dimora abbandonata, decide di trovare un altro modo per convincere la giovane donna della sua rettitudine. Lucia si ritrova ormai a essere completamente in balia del pericoloso Samuel Alday, che sta portando avanti il suo obiettivo di conquistare la fiducia e il cuore dell'Alvarado, per mettere così le mani sul suo ingente patrimonio.

Il sacerdote è, però, determinato a convincerla circa la concretezza dei suoi sospetti.

La sua unica speranza è di trovare il cocchiere Gutierrez. L'uomo sembrerebbe essere l'unico testimone di ciò che ha subito Lucia nell'eremo. Padre Telmo, come un tenace segugio, si mette sulle sue tracce. Una volta trovato, il sacerdote spera di riuscire a strappargli una confessione e soprattutto di cercare di capire se c'è stato un coinvolgimento da parte di Samuel Alday.

Ormai il sacerdote si sta sempre di più avvicinando alla verità: il cocchiere sembrerebbe infatti pronto a parlare. L'appuntamento è fissato, ora non resta che sentire la versione di Gutierrez.

Lezioni di pittura 'particolari' per Susana e Rosina

Nel frattempo continuano le lezioni di disegno per Susana e Rosina. Le due donne, oltre a essere particolarmente interessate e attratte dal mondo dell'arte, sembrano mostrare altrettanto interesse per l'affascinante maestro Venancio.

In particolar modo l'uomo sembra prediligere la compagnia della bella sarta Susana, che a sua volta appare veramente lusingata delle attenzioni dell'insegnante. La donna però, particolarmente timida e pudica, ha difficoltà ad ammetterlo, nonostante ormai se ne sia accorta anche la sua cara amica Rosina. Arriverà inaspettato un invito per la bella sarta e la sua amica da parte dell'insegnante Venancio.

L'invito consisterà nel prender parte a una lezione di pittura davvero "particolare". Tuttavia l'affascinante maestro si troverà a essere rifiutato dalle due donne che decideranno infatti di non recarsi all'appuntamento. L'appuntamento con Una Vita è su Canale 5, a partire dale 14:10.