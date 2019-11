Lo avevano annunciato e così è stato: Andrea e Teresa sono andati a convivere. Dopo aver informato i loro fan della decisione di vivere ancora più intensamente la loro decisione, i due ex volti di Uomini e donne hanno condiviso con i fan il loro ingresso nella nuova casa di Milano. Ingresso che è stato reso ancora più emozionante per l'ex tronista dalla sorpresa che l'ex corteggiatore ha organizzato.

Il gesto di Andrea ha generato anche delle critiche da parte degli utenti del web, che lo hanno accusato di "spettacolarizzare" ogni avvenimento che riguarda la sua vita, ma il giovane ha saputo tenere testa a tutti.

L'ingresso di Teresa e Andrea nella nuova casa

È ufficialmente cominciato un nuovo capitolo della storia d'amore che vede protagonisti Teresa Langella e Andrea Dal Corso: dopo un avvio particolarmente difficile ed un 'no' alla scelta nel castello, adesso la coppia sta vivendo un momento magico coronato dalla convivenza.

Ma Andrea ha voluto rendere l'ingresso nel nuovo nido d'amore indimenticabile: il giovane imprenditore e modello ha riempito la sala di palloncini e ha posizionato su una parete un quadro che vede la coppia protagonista mentre si abbraccia teneramente.

"Ho organizzato questa surprise a Terry entrando nella nuova casa", ha scritto Andrea nel post del video pubblicato su Instagram, specificando che c'erano delle telecamere nascoste a riprendere il tutto.

Naturalmente, la Langella, che qualche giorno fa sempre sui social aveva ammesso di non vedere l'ora di cominciare questa vita a due, ha risposto dimostrando l'immensa felicità che la pervade in questo momento: "Tu che sai darmi amore incondizionato, tu che sei infinito senza nemmeno saperlo", ha risposto Teresa che ha anche aggiunto quanto il suo fidanzato faccia sempre dei gesti nei suoi confronti che per lei valgono moltissimo.

Andrea replica alle critiche: 'Me la sono vissuta'

La sorpresa apprezzatissima dalla destinataria, però, ha fatto storcere, e non poco, il naso ad alcuni utenti del web che non hanno perso occasione per criticare l'atteggiamento di Andrea che non ha tenuto per sé un momento così privato, ma ha voluto condividerlo con i fan. Come accaduto anche in passato, il ragazzo non si è pentito di quanto fatto, piuttosto ha difeso la sua scelta.

"Io me la sono vissuta", ha esordito Andrea che ha difeso se stesso e anche la sua donna. "L'ho fatto per avere un ricordo di quel momento magico per noi', ha poi proseguito l'ex corteggiatore. Infine, Dal Corso ha voluto precisare che coloro che ci vedono malizia hanno dei problemi con loro stessi: insomma, niente e nessuno potrà scalfire la felicità della coppia, che dopo un inizio alquanto stentato adesso ha spiccato il volo.