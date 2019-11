Lunedì 11 novembre torna, alle 21:25 su Canale 5, l'appuntamento con 'Live Non è la D'Urso', il programma di Barbara D'Urso che lo scorso anno (grazie anche al caso Pamela Prati) ottenne ascolti molto alti. Per questa nuova puntata, l'ospite di punta sarà l'attore Gabriel Garko. Con lui Barbara D'Urso parlerà della sua carriera, del suo futuro lavorativo e della sua vita privata.

Gabriel Garko potrebbe svelare l'identità della persona della quale è innamorato

Da diverso tempo molte voci del gossip si sono concentrati proprio su Gabriel Garko.

C'è chi, addirittura, aveva asserito che Gabriel si fosse sposato attraverso delle nozze segrete. Ciò è stato smentito dallo stesso attore, che a 'Domenica In' disse di non essersi sposato ma ammise la volontà di mettere su famiglia e di essere innamorato. Nonostante i tentativi della conduttrice, tuttavia, non svelò altri dettagli. Alcuni giornali di gossip hanno anche ipotizzato che Gabriel possa essersi innamorato di Gabriele Rossi, attore con il quale recitò nella fiction 'Onore e Rispetto' e con il quale ha instaurato un profondo legame.

Nel corso della puntata di 'Live Non è la D'Urso', è molto probabile che la conduttrice possa tornare su questo argomento. Inoltre è probabile che Gabriel Garko possa parlare anche di Eva Grimaldi; i due erano infatti fidanzati e dopo la rottura hanno vissuto un momento burrascoso. Ora sembra essere tornato il sereno, tanto che Gabriel è stato il testimone di nozze proprio di Eva Grimaldi nel matrimonio tra l'attrice e Imma Battaglia.

Avendo partecipato diverse volte al programma, non è difficile pensare che Eva Grimaldi possa in qualche modo mandare un messaggio a Gabriel Garko. L'attore, infine, incontrerà nel famigerato ascensore del programma anche due sue fan.

Non solo Gabriel Garko: in studio, tra gli altri, Magalì

Gabriel Garko non sarà l'unico ospite della puntata di 'Live Non è la D'Urso'; Barbara D'Urso, infatti, dovrebbe incontrare anche Magalì, una ragazza che afferma di essere figlia di Diego Armando Maradona.

La ragazza chiederà di essere riconosciuta dall'ex calciatore, che fino ad ora non è intervenuto sulla vicenda. Della storia si sono occupati molti quotidiani nazionali ed internazionali. Nel corso della puntata, poi, torneranno anche le famigerate cinque sfere; dopo Pupo, Salvini e la Meloni, questa volta sarà la coppia Stefania Pezzopane (deputata del Partito Democratico) e Simone Coccia a confrontarsi con le sfere.

I due, compagni già da diverso tempo, sono spesso criticati a causa del divario di età e finiscono spesso al centro del gossip a causa di presunti tradimenti da parte di lui (l'ultima accusa, in questo senso, è arrivata questa estate). Infine Barbara D'Urso potrebbe tornare a parlare anche del caso delle suore incinte. 'Live Non è la D'Urso' sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.