Gemma Galgani divide: se una parte del pubblico di Uomini e donne sembra essersi stancato della dama e del suo atteggiamento remissivo, tanti altri si espongono sui social network per difenderla. Tra questi ultimi, spicca l'ex opinionista Karina Cascella che, tramite il suo account Instagram, ha preso le parti della torinese della querelle che è nata in seguito alle tante richieste di ballare che ha avuto Juan Luis Ciano.

Karina commenta la puntata di U&D del 19 novembre

Ieri, martedì 19 novembre, è andata in onda una movimentata puntata di Uomini e Donne Over: oltre all'ennesima lite tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i telespettatori hanno assistito ad un inaspettato ballo tra il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani e Barbara De Santi.

Dopo aver ballato un lento con Tina Cipollari (interrotto dalla torinese, che ha proposto il "gioco della scopa"), Juan Luis Ciano ha accettato di accompagnare la dama di Mantova in un passo a due di musica latino-americana.

Il fatto che la professoressa abbia chiesto allo spasimante della sua storica "rivale" di ballare, ha fatto storcere il naso a molti: un'ex volto della trasmissione, per esempio, ha usato i social network per manifestare tutto il suo malcontento a riguardo.

Interpellata dai followers su quello che era appena andato in onda su Canale 5, Karina Cascella ha tuonato: "Povera Gemma, Barbara è proprio una str...".

Secondo l'influencer, ci sarebbe una netta differenza tra il comportamento che ha avuto la De Santi e quello che ha tutte le settimane la Cipollari con la Galgani: "Tina gioca, lo fa per provocarla, avvicinandosi a tutti quelli con cui esce".

Il pianto di Gemma dopo il rimprovero di Juan Luis

La puntata del Trono Over che andrà in onda oggi, 20 novembre, sarà ancora più "dolorosa" per Gemma: dopo aver visto il suo amato Ciano ballare prima con Tina e poi con Barbara, la dama dovrà fare i conti con il primo scontro verbale con lui.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che è avvenuta lo scorso 9/11 (la prossima è prevista per la fine di questa settimana), hanno informato i telespettatori che Juan Luis rimprovererà per sbaglio la Galgani, facendola correre dietro le quinte tra le lacrime.

Il cavaliere accetterà di conoscere meglio due signore che hanno contattato la redazione per lui: il 57enne confonderà voce fuori campo che commenterà la presentazione di una di loro con quella di Gemma, alla quale darà della maleducata per errore.

Dopo aver preso coscienza dello sbaglio fatto, il venezuelano raggiungerà la torinese nel backstage e la consolerà, rassicurandola sul sentimento che è nato tra loro in appena due settimane di conoscenza.