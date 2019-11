Terzo, e ultimo, appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 20 novembre, ci sarà una querelle tra i cavalieri di Olga (Romolo e Giovanni), Juan Luis conoscerà le sue due nuove dame e riceverà delle accuse da parte di Armando. Anche quest'ultimo sarà al centro dell'attenzione a causa di un'indiscrezione da parte di Tina. Discussione in studio tra Gennaro e Valentina M., che ci sia, per il cavaliere, un'altra Valentina all'orizzonte?

Uomini e Donne, anticipazioni: Tina ipotizza che Armando abbia una donna

Nell'appuntamento di oggi ci sarà uno scontro tra i cavalieri di Olga: Romolo e Giovanni. Quest'ultimo farà il suo ingresso in studio e stringendo ironicamente la mano del suo rivale dirà: "La smetti di fare lo sbruffoncello?". Sarà come gettare benzina sul fuoco, infatti i due non la smetteranno di mandarsele a dire.

Juan Luis sarà ancora sotto le "grinfie" di Tina Cipollari, infatti l'opinionista ballerà nuovamente con il cavaliere, sotto lo sguardo arrabbiato e geloso di Gemma Galgani.

L'uomo conoscerà due dame arrivate in studio solo per lui, che lo inonderanno di lusinghe, al punto tale da metterlo in imbarazzo in merito alla scelta di farle rimanere in studio o no.

Armando, invece, accuserà Juan Luis di prendere in giro Gemma e lo invita a "fare l'uomo garbato". Le parole di Incarnato faranno "scattare la molla" in Tina, che gli chiederà: "Chi è Jeanette?", che l'opinionista stia ipotizzando che il cavaliere abbia una donna fuori dal programma? Intanto, anche Veronica lamenterà poche attenzioni da parte di Armando.

Uomini e Donne, Gemma in lacrime nel backstage

La puntata non sarà per niente facile nemmeno per Gemma, che si rifugerà a piangere nel backstage. Juan Luis la raggiungerà e farà fatica a capire il comportamento della dama, a cui dirà: "Mica sono morto".

La tensione sarà alle stelle anche tra Gennaro e Valentina M.. Lui l'accuserà di essere "cattiva", mentre lei avrà una discussione con Valentina: che quest'ultima sia entrata nella vita del cavaliere?

A Valentina M. piacerà ancora Gennaro? Per scoprirlo l'appuntamento con Uomini e Donne è per le 14:45 su Canale 5.