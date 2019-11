Dopo aver ricevuto l'ennesimo "due di picche", Gemma Galgani ha subito ritrovato il buonumore: durante la registrazione di Uomini e donne del 2 novembre, la dama ha raccontato col sorriso sulle labbra della frequentazione che ha cominciato con Juan Luis. Il cavaliere di origini sudamericane, ieri ha dedicato alla torinese una canzone davanti a tutti: Tina Cipollari ha scherzato con la protagonista del Trono Over, chiamando un medico per 'soccorrerla'.

Gemma di nuovo felice dopo il 'no' di Jean Pierre

È passata una settimana da quando Gemma Galgani è stata rifiutata da Jean Pierre: dopo oltre un mese di frequentazione, il cavaliere ha deciso di interrompere ogni rapporto con la torinese, a suo avviso troppo invadente e gelosa. Neppure il tempo di dispiacersi per l'ennesimo fallimento sentimentale, che la protagonista del Trono Over ha conosciuto un altro signore: Juan Luis, un 57enne che ha telefonato in redazione appositamente per lei.

"Vicolo delle News" riporta le anticipazioni della puntata che è stata registrata ieri, sabato 2 novembre: la dama, dopo mille delusioni, ha finalmente sfoggiato il suo miglior sorriso per tutta la giornata. Chi era presente in studio, infatti, racconta che Gemma si è detta entusiasta della conoscenza che ha iniziato con il signore di origini sudamericane: la settimana appena trascorsa, infatti, è stata contrassegnata da lunghe telefonate ed un assiduo scambio di messaggi anche molto romantici.

A far emozionare la Galgani, inoltre, è stata la serenata che il suo spasimante le ha fatto davanti a tutti: una dichiarazione in musica che la "regina" del Trono Over non ha potuto far altro che apprezzare.

Ancora incomprensioni tra Ida e Riccardo

A differenza di quello che è accaduto all'amica Gemma, Ida Platano non ha vissuto una bella settimana: le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata ieri, fanno sapere che la bresciana si è lamentata parecchio delle mancanze che ci sarebbero nel rapporto tra lei e Riccardo.

La dama ha informato il pubblico che il fidanzato sarebbe poco entusiasta: nei giorni che hanno preceduto la registrazione, infatti, tra i due non ci sarebbe stato nessun bacio o gesto affettuoso. La parrucchiera, inoltre, non apprezza il fatto che Guarnieri non metta "like" o non commenti le foto che lei pubblica su Instagram: l'ultimo post che la protagonista del Trono Over ha caricato sul suo profilo, per esempio, è un selfie con il compagno e lui l'ha ignorato.

Ida e Riccardo hanno discusso sia in studio che nel backstage, non riuscendo mai a trovare un punto d'incontro: questa storia d'amore sembra non decollare né davanti alle telecamere né nella vita di tutti i giorni.