Terzo appuntamento con X Factor, il talent show targato Sky condotto da Alessandro Cattelan. Nel prime time di oggi, giovedì 7 novembre, verranno eliminati ben due concorrenti. Ospite della puntata Marracash.

X Factor, anticipazioni: due eliminazioni e Marracash ospite speciale

La gara di stasera, come di consuetudine, verrà suddivisa in due manche, ma per oggi è prevista una novità non tanto piacevole per i dieci concorrenti ancora in corsa per la finale del 12 dicembre: al termine di ognuna ci sarà, purtroppo, un eliminato.

Nella prima manche gli artisti si esibiranno, tutti insieme, in un mash up dei propri cavalli di battaglia. Nella seconda, invece, i nove concorrenti che si salveranno si esibiranno in un unico round e coloro che si classificheranno negli ultimi due posti del televoto finiranno all'Ultimo Scontro. Qui il loro destino verrà affidato al giudizio dei quattro giudici Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel.

Per quanto riguarda le esibizioni, ci sarà una novità che riguarderà Eugenio Campagna, concorrente della categoria Over: se il ragazzo riuscirà ad accedere alla seconda manche, avrà l'opportunità di esibirsi con il suo inedito Cornflakes.

L'ospite speciale della X Factor Dome, invece, sarà il "King del rap" Marracash, che presenterà il suo nuovo pezzo Bravi a cadere, tratto dal concept album Persona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. X Factor

L'appuntamento con X Factor è per le 21:15 su Sky Uno e in contemporanea streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.