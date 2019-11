In attesa di tornare in campo con la maglia dell’Inter, Stefano Sensi è stato protagonista di un esilarante scherzo de Le Iene. Il nerazzurro si è trasformato per un giorno in un modello per amore della fidanzata, Giulia Amodio. Quest’ultima, complice dell’inviato del programma televisivo di Italia 1 (Sebastian Gazzarrini), l’ha convinto a posare per la sua nuova linea di costumi maschili nonostante le iniziali titubanze.

Dopo gli elogi iniziali la situazione è precipitata quando il giocatore è stato invitato a fare una serie di scatti con due modelle. La scenata di gelosia della fidanzata ha mandato in tilt Sensi che è scoppiato in lacrime.

Ad alimentare ulteriori tensioni la telefonata del procuratore che gli ha riferito che una delle ragazze del servizio fotografico aveva raccontato su Instagram che il ventiquattrenne aveva allungato un po’ troppo le mani ed aveva avvertito Le Iene per denunciare l’episodio.

Alla fine l’inviato della trasmissione televisiva si è presentato a casa del centrocampista con la modella e gli ha riferito che era tutto uno scherzo.

La fidanzata convince Stefano Sensi a posare per la sua linea di costumi da uomo

Da centrocampista ‘tuttofare’ a modello di costumi da uomo. Stefano Sensi ha detto sì alla proposta della fidanzata nonostante i dubbi iniziali. In particolare il giocatore nutriva perplessità sia per la reazione dei compagni di squadra ma anche per il timore di subire eventuali prese in giro dai tifosi.

A spronarlo anche il procuratore, complice de Le Iene. Dall’altra parte Giulia Amodio, che aveva preannunciato sul profilo Instagram la burla, l’ha invitato a mostrare personalità ed a fare qualcosa di importante per lei.

Parole che hanno convinto il calciatore ad accettare di indossare i boxer in lurex argento con i brillantini e di posare per il servizio fotografico di lancio della campagna pubblicitaria della nuova linea di costumi. “Sono imbarazzato, sembro uno spogliarellista” - ha affermato il ventiquattrenne dopo essersi visto allo specchio.

Inoltre Sensi non è parso convinto del modello disegnato dalla fidanzata: “Ma tu pensi di vendere questi costumi?”

Lo scherzo de Le Iene: nerazzurro in lacrime dopo la lite per gli scatti con le modelle

Per il centrocampista dell’Inter la situazione si è complicata quando gli sono state affiancate due modelle. La fidanzata non ha gradito ed al termine dello shooting fotografico l’ha accusato di aver toccato il lato b delle ragazze.

Sensi ha provato a difendersi ma non è riuscito a trattenere le lacrime: “Sapevo che non dovevo farle queste foto”. Dopo una lunga discussione il calciatore è riuscito a placare l’ira funesta di Giulia Amodio. La ritrovata armonia è stata messa a rischio nei giorni successi da una Stories su Instagram in cui una delle modelle raccontava delle avance audaci di Sensi e mostrava una foto - ‘ritoccata’ - del centrocampista con la mano sul suo lato b.

Il nerazzurro ha mostrato lo scatto alla fidanzata sottolineando che si trattava di un fotomontaggio.

Da qui è nata una nuova discussione e la tensione è salita alle stelle quando il procuratore ha comunicato al ventiquattrenne che la modella aveva contattato Le Iene per denunciare la vicenda. All’arrivo dell'inviato del programma di Italia 1 Sensi si è inizialmente nascosto, ma alla fine si è convinto ad aprire la porta per confrontarsi con l’accusatrice e, nella circostanza, ha scoperto di essere vittima di uno scherzo.