La prima settimana di novembre è pronta a regalare altri clamorosi colpi di scena in una delle fiction più seguite dagli italiani: parliamo ovviamente di 'Un posto al sole', ambientata a Napoli e che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 dalle ore 20:45. Partiamo con lunedì 4 novembre, e subito si entra nel vivo della situazione che riguarda Diego, ancora in carcere, e con il papà Raffaele che sembra in preda alla disperazione in quanto vuole cercare in tutti i modi di salvaguardare il figlio e farlo uscire di prigione quanto prima.

Ecco perché Raffaele è pronto ad affidarsi all'unica persona secondo lui che sarebbe pronta ad aiutarlo. Nel frattempo un'altra scena importante è quella riguardante i dubbi di Filippo nel ritornare insieme a Serena, un vero e proprio tormento che potrebbe essere derivato dal suo viaggio a Tenerife. Nella puntata di martedì 5 novembre, Raffaele si affida a Franco, pronto ad aiutarlo a risolvere la situazione associata a suo figlio Diego, ed insieme provano a trovare il presunto colpevole proprio per dimostrare l'innocenza del figlio di Raffaele. Nel frattempo, Filippo decide di mantenere le distanze da Serena.

Le puntate di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre

Si parte con Ugo, che vuole adottare una linea dura nei confronti di Diego mentre lo stesso Franco è deciso a sostenere il figlio di Raffaele, anche se questo potrebbe determinargli delle conseguenze non di certo piacevoli. Altra scena importante è il rapporto che sembra andare a pezzi fra Giulia e Denis ma nonostante questo la donna non vuole andare alla ricerca di altri uomini.

Intanto Mariella avverte il peso della convivenza familiare ma l'arrivo di una sua amica potrebbe cambiare clamorosamente le carte in tavola e allo stesso tempo la donna potrebbe stravolgere il suo aspetto estetico. Giovedì 7 novembre si apre con l'indagine sulla presunta colpevolezza del papà di Maurizio, anche se tale pista non sembrerebbe dare i risultati sperati: intanto Niko sembra percepire la possibilità che Delia stia mantenendo dei segreti.

Successivamente torna di nuovo protagonista la coppia Denis e Giulia, ma quest'ultima inizia ad avere la consapevolezza che il loro futuro da coppia è sempre in discussione e che quindi è il caso di voltare pagina. Per dare un aiuto a Guido e Mariella, Bice sembra decisa a presentare loro 'l'uragano Ingrid'.

La puntata di venerdì 8 novembre

Chiudiamo le puntate della prima settimana di novembre di 'Un posto al sole' con quella di venerdì 9 novembre, e si parte con una graduale risoluzione dell'incidente capitato ad Aldo Leone, che ha portato Diego in carcere.

Proprio Raffaele cerca di convincere il figlio ad accettare la strategia difensiva promossa da Niko e Ugo mentre Andrea, di ritorno a Napoli da Londra, durante il suo viaggio in aereo accusa un'accesa ansia non solo per il volo ma anche per la compagnia.