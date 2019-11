Paolo Bonolis si è schierato contro Marco Cartasegna, insultandolo su Instagram. L'ex tronista aveva espresso delle opinioni sgradevoli che riguardavano la città di Frosinone, in occasione di un invito per un'iniziativa benefica e il noto conduttore ha voluto dire la sua a riguardo.

L'ex tronista attaccato da Bonolis: aveva denigrato la città di Frosinone

Nelle ultime ore di oggi, 21 novembre, il conduttore Paolo Bonolis ha attaccato pesantemente Marco Cartasegna a causa di un episodio accaduto il 13 novembre scorso.

In occasione di un evento benefico, l'ex tronista era stato invitato a partecipare ad una partita di calcio che si è svolta a Frosinone. Una volta giunto nella città laziale, il ragazzo non ha gradito il luogo, tanto da pubblicare una story su Instagram, in cui esprimeva con commenti poco carini quanto poco avesse apprezzato la città e l'albergo in cui era ospite.

Marco nel suo video, poi rimosso, aveva definito Frosinone "Talmente brutta che l'Unesco ha chiesto di cancellarla dalle mappe".

Non ha avuto parole carine nemmeno per l'albergo in cui soggiornava, definendolo in linea con la città laziale e sottolineando la tristezza che quei posti gli avevano causato.

La notizia del filmato di Marco Cartagena ha fatto presto a fare il giro del web, per la durezza delle parole nei confronti di una città che lo aveva ospitato, ed è arrivata anche alle orecchie di Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis insulta Cartasegna sul web: "Perché ascoltarlo?"

Il noto conduttore televisivo ha voluto commentare lo spiacevole accaduto, evidenziando l'importanza della manifestazione che aveva permesso alla Onlus di raccogliere un incasso notevole e che aveva ospitato 11 mila persone.

Inoltre, Bonolis ha aggiunto un attacco anche nei confronto di Marco Cartasegna: "Perché ascoltare un cogl...?".

L'ex tronista, in seguito ai numerosi attacchi ricevuti in rete, aveva deciso di scusarsi pubblicamente per quanto aveva dichiarato, ma a quanto pare, in molti non hanno accettato le scuse di Cartasegna. Leggendo i commenti di molti frusinati, infatti, pare proprio che Marco questa volta abbia davvero esagerato.

Il video in cui riprendeva la sua stanza d'albergo mentre denigrava la città ciociara, infatti, ha offeso profondamente i cittadini di Frosinone e, nonostante le sue scuse, la polemica non è cessata. Oggi il fatto è stato rimarcato da Paolo Bonolis che ha insultato l'ex tronista mentre, insieme all'amico Renato Bernardelli (organizzatore della partita), ringraziava tutti i presenti alla manifestazione.

Il riferimento a Marco Cartasegna non è sfuggito al web e la notizia si è diffusa con molta rapidità.