Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della storica soap opera statunitense "Beautiful". Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 25 al 30 novembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13.40, esclusa la domenica. Tutte le vicende di questa settimana gireranno intorno alle celebrazioni per i festeggiamenti del Natale in casa Forrester, alla scelta di Hope e Liam di voler trascorrere a Catalina la loro ultima vacanza prima della nascita di Beth e alla decisione di Steffy di adottare un'altra bambina da far crescere insieme alla piccola Kelly.

Natale in casa Forrester

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che il padre di Zoe, Reese, inizierà a mostrarsi per ciò che è veramente e non per quello che vuole apparire. Nel frattempo, Liam e Hope decideranno insieme di chiamare la bambina che stanno aspettando con il nome di Beth. Più tardi, la coppia si unirà al resto della famiglia Forrester per festeggiare il Natale a casa di Eric insieme a Vivienne, Julius, Xander e Zoe.

Oltre a loro, parteciperà alla festa come ospite a sorpresa anche Bridget, che si presenterà a villa Forrester senza nessun preavviso, sorprendendo tutti. A preparare la cena di Natale ci penseranno Pam e Charlie, che troveranno in Donna l'aiuto essenziale per concludere le loro mansioni in tempo. Nel corso delle celebrazioni natalizie, Hope sorprenderà tutti facendo un'importante annuncio a familiari ed amici.

Hope e Liam programmano un babymoon

A fine serata, tutti i presenti alla cena di Natale formuleranno dei discorsi di ringraziamento per le loro vite, la loro felicità e per la fortuna che hanno nell'avere molto più di quello di cui hanno realmente bisogno. Concluse le feste natalizie, Hope e Liam si concentreranno ad attendere in serenità la nascita della loro primogenita, programmando un babymoon, cioè un ultimo viaggio di coppia prima di essere stravolti dall'arrivo della piccola.

Nel frattempo, Steffy deciderà di iniziare le pratiche per l'adozione di una bambina, in modo da regalare a sua figlia la sorellina che desidera. Intanto, Zoe si preoccuperà moltissimo quando si renderà conto che forse suo padre non è stato del tutto sincero con lei. La giovane, infatti, non sarà del tutto convinta che il padre si trovi realmente a Los Angeles come invece le ha riferito in precedenza.

Hope e Liam decideranno di trascorrere la loro ultima vacanza di coppia a Catalina, scegliendo di raggiungere la loro destinazione in elicottero. Poco prima di partire però, la coppia riceverà un'inaspettata telefonata che cambierà definitivamente i loro programmi di viaggio.