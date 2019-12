La morte di mamma Jolanda, genitrice di Al Bano e nota al pubblico perché molto amata dal figlio, potrebbe portare alla pace tra Romina Power e Loredana Lecciso. Questo è, almeno, quello che Al Bano Carrisi vorrebbe secondo un'intervista pubblicata dal settimana Nuovo in cui il tenore italiano lancia un appello pacificatorio alle due donne che lo hanno reso padre.

L'appello di pace di Al Bano verso Romina Power e Loredana Lecciso

Il cantante pugliese ha da poco perso la madre, mamma Jolanda, che aveva 96 anni e che abitava nella tenuta Carrisi di Cellino San Marco.

Coccolata e onorata dal cantante pugliese, la donna è sempre stata presentata al grande pubblico come una donna di irreprensibili costumi, una madre amorevole e una figura di riferimento per i figli. E' volata via il 10 dicembre scorso, tra il dolore di Al Bano e dei nipoti.

Ora, il cantante dall'ugola d'oro prova a fare un passo avanti per superare il lutto. Provando a farlo fare anche alle due donne della sua vita, la moglie Romina Power e la compagna Loredana Lecciso, tra le quali pare non esserci un rapporto idilliaco.

Del resto, le due donne hanno conosciuto forti momenti di tensione sia nella loro vita privata insieme al cantante, sia nel rapporto tra di loro.

La direzione auspicata da Al Bano, quindi, punta a riportare la pace in questo momento per lui molto difficile come può essere quello di un lutto. Il quotidiano Leggo riporta che Al bano avrebbe rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo poco prima del decesso della madre. E proprio in quell'occasione avrebbe dichiarato: "Romina e Loredana devono fare quello che sentono - ha suggerito Al Bano, che ha aggiunto - Però sarebbe bello ritrovare la quiete."

Al Bano e il 'triangolo piuttosto strano'

Un lutto porta spesso a rivedere alcuni comportamenti nella propria vita e a desiderare pace e tranquillità in un momento di forti emozioni e di sconforto.

Proprio come è stato per Al Bano che prova a trovare il positivo nella situazione che lo ha colpito recentemente. Pensando al rapporto difficile tra Romina Power e Loredana Lecciso, il cantante punta a lasciare la libertà di agire alle sue compagne di vita, ma sostiene che "la tensione tra loro non ha alcun motivo di esistere" ed esorta entrambe "a stringersi la mano" poiché nessuna delle due ha alcuna colpa.

Quindi il tenore pop italiano analizza quello che lui stesso sente e la sua forte voglia di "pace", dovuta, probabilmente, anche al fatto di sentirsi in un "triangolo piuttosto strano" da cui il cantante vuole uscire.

Anche perché, a lungo andare, il Gossip sulla "triplice relazione" lo avrebbe davvero stancato. Una stanchezza comprensibile in un momento delicato come quello che sta attraversando Al Bano e al quale la prima moglie, Romina Power, ha fatto arrivare una toccante dichiarazione di stima e amore verso mamma Jolanda: "Resterà sempre nel mio cuore" ha scritto lei su Instagram.