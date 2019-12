La storyline della morte di Beth terrà banco nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5. Le anticipazioni italiane svelano che Steffy riuscirà ad ottenere l'adozione di Phoebe accettando di pagare una grossa somma in denaro al dottor Reese. Con quella cifra, il medico pagherà i suoi debiti di gioco. Tuttavia, i sensi di colpa lo assilleranno giorno e notte. Insieme a lui, Flo manterrà il segreto sulla strana pratica di adozione della piccola Phoebe.

Anticipazioni Beautiful nuove puntate: i sospetti di Zoe

Nei prossimi appuntamenti con la soap opera americana, Zoe inizierà ad indagare sullo strano comportamento di suo padre.

La modella vuole sapere perché Flo è a Los Angeles e soprattutto perché ha offerto un alloggio a Flo. Nel frattempo, Steffy pagherà in denaro l'adozione di Phoebe. Non passerà molto tempo prima che Hope incontri la neonata, provando per lei un'emozione fortissima.

Nel frattempo, Zoe verrà a sapere che Reese sta programmando di lasciare la città con lei. La ragazza rifiuterà, spiegando al padre di voler rimanere a Los Angeles per seguire la sua carriera da modella. Il medico partirà comunque, lasciando Zoe nel dubbio.

Alla ricerca di indizi, la Buckingham si recherà nell'appartamento del padre, incontrando Florence. La donna le spiegherà di essere una vecchia amica di Reese e di essere stata ospitata da lui in un periodo molto difficile della sua vita. Le sue spiegazioni però, non la convinceranno affatto.

Brooke e Ridge indagano sull'adozione di Steffy

Continuando con le nuove anticipazioni di Beautiful, Brooke e Ridge saranno preoccupati per la scelta di Steffy di pagare l'adozione in contanti. Come mai ha dovuto sborsare una cifra così ingente a Reese?

Hope intanto, conoscerà la figlia adottiva di Steffy, stabilendo con lei una connessione speciale. La vicinanza con la bambina sembrerà farle dimenticare, almeno per un po', il dolore per la perdita di Beth.

Anche Wyatt e Sally incontreranno la piccola Phoebe e rimarranno sbalorditi da quanto sia simile a Kelly. I due faranno notare la cosa a Steffy che, tuttavia, crederà si tratti di una semplice coincidenza. Gli spoiler di Beautiful svelano poi che Hope sarà sopraffatta nuovamente dalla disperazione ma questa volta se la prenderà con Liam, colpevole, secondo lei, di non starle vicino e di preferire Steffy alla sua presenza.

Dal canto suo, il giovane Spencer si sentirà in colpa per non essere risuscito a raggiungere in tempo la Clinica Catalina quando Hope aveva bisogno di lui. Liam noterà lo strano atteggiamento della moglie nei confronti di Phoebe, ma crederà che sia un modo per tenere a bada il dolore per la morte di Beth.