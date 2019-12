Manca pochissimi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip: il cast che gli autori stanno mettendo su in queste settimane, sta pian piano venendo fuori grazie ai rumors e alle notizie ufficiali che riportano programmi Tv e riviste scandalistiche. Durante la prossima puntata di Verissimo, per esempio, sarà confermata la partecipazione al reality di Pago, fresco protagonisti di Temptation Island Vip e cantante di successo.

Dopo Rita Rusic, un altro personaggio famoso è stato ufficializzato nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip: a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il 7 gennaio, sarà anche un cantante che di recente ha fatto discutere per la sua movimentata vita amorosa.

Stiamo parlando di Pacifico Settembre, in arte Pago, che tra meno di un mese vestirà i panni di concorrente del reality che torna in Tv con l'inedita conduzione di Alfonso Signorini.

A confermare che l'artista sardo sarà uno degli inquilini della Casa più spiata d'Italia, è stata Silvia Toffanin durante la registrazione della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 14 dicembre.

L'uomo, che ha avuto il sostegno di tutto il pubblico quando Serena Enardu ha deciso di lasciarlo al falò di confronto di Temptation Island Vip 2, si prepara a mettersi in gioco in un altro format Mediaset, ma questa volta da solo e con i buoni propositi di trovare l'anima gemella.

Ad oggi, venerdì 13 dicembre, i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4 sono: la regista ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic, e il cantante Pago.

Il resto del variegato cast che gli autori stanno mettendo su per provare a riavvicinare il pubblico al reality dopo il flop della terza edizione Vip, è ancora avvolto nel mistero: sui profili social del programma, però, di recente sono stati pubblicati degli scatti dei futuri inquilini, tutti con il volto coperto.

