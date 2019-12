Questo periodo per Albano Carrisi non è affatto facile. Nella giornata di mercoledì 11 dicembre nella Chiesa Madre di Cellino San Marco si sono svolti i funerali dell'amata mamma Jolanda. Nei giorni precedenti alla scomparsa della 96enne, l'artista aveva rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, in cui sperava in un futuro migliore legato ai rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power.

Come molti sanno tra le due ex compagne storiche del cantante pugliese pare non correre buon sangue. Addirittura alcuni addetti ai lavori vociferano che l'artista italo-americana non tolleri le ospitate tv della rivale in amore, poiché si finisce sempre a parlare del triangolo amoroso.

Le dichiarazioni di Al Bano a Nuovo: 'Loredana e Romina possono stringersi la mano'

Sulle pagine del settimanale Nuovo è stata pubblicata un'intervista di Albano Carrisi, rilasciata pochi giorni prima della scomparsa di sua mamma. Come accade da sempre nel corso dell'intervista, si è finiti nuovamente a parlare del complicato rapporto tra Loredana Lecciso e Romina Power.

Durante la chiacchierata il Leone di Cellino San Marco ha invitato le due ex compagne storiche a fare quello che si sentono, ma poi ha precisato: "Sarebbe bello ritrovare la quiete".

Secondo il cantante nessuna delle due donne ha modo di provare dell'astio l'una nei confronti dell'altra, poiché nessuno ha una colpa: "La tensione tra loro non ha ragione di esistere".

Sebbene Loredana Lecciso e Romina Power da tempo non abbiano più rapporti, Al Bano pare abbia visto uno spiraglio di luce in fondo al tunnel: "Possono stringersi la mano". L'artista non ha mai nascosto il desiderio di vedere di nuovo la sua famiglia allargata riunita come un tempo. D'altronde ora che il Carrisi ha perso una figura fondamentale all'interno della sua vita, merita un po' serenità.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip Albano Carrisi

Nel frattempo prima di concludere l'intervista, Al Bano ha ammesso di essere stanco dei continui pettegolezzi sul suo conto: "Se sono stanco io, figuratevi la gente".

Al Bano dedica una canzone alla mamma

Durante le esequie di 'donna Jolanda', Al Bano Carrisi nella Chiesa Madre ha voluto fare una dedicata all'amata madre. Il cantante ha intonato le note di una canzone per omaggiare la defunta. Un'esibizione che ha commosso tutti i presenti, compreso lo stesso artista che a fatica è riuscito a trattenere le lacrime.

Ai funerali della donna è stato vietato l'ingresso alle telecamere. Tra i presenti oltre ad amici e conoscenti della famiglia, erano presenti Yari, Romina jr, Jasmine e Bido. Per vari motivi personali i grandi assenti al rito funebre sono state Romina Power e Cristel Carrisi. Loredana Lecciso invece, è andata alla tenuta dove era allestita la camera ardente.