Ieri pomeriggio alle 16:30 circa si sono svolti i funerali di Jolanda Ottino, nella Chiesa Madre di Cellino San Marco. Stando a quanto riferito dai cronisti di Pomeriggio 5, Loredana Lecciso ha reso omaggio all’ex suocera presso la camera ardente.

Tra Loredana e Jolanda non correva buon sangue. La mamma di Albano Carrisi, non ha mai nascosto una certa preferenza verso Romina Power.

Per questo motivo era incerta la presenza di Loredana Lecciso. A smentire i pettegolezzi ci ha pensato la diretta interessata.

Stando a quanto riportato dai giornalisti del programma condotto da Barbara D’Urso, la showgirl leccese ha preferito andare via prima dell’arrivo delle telecamere.

Al contrario di quanto fatto da Loredana Lecciso, ad attendere il feretro della defunta fuori la Chiesa Madre di Cellino San Marco c’erano Yari e Romina jr.

Chi invece non è riuscita ad essere presente all’ultimo saluto di ‘donna Jolanda’, è stata Cristel Carrisi e Romina Power. La prima con tutta probabilità potrebbe non essere riuscita ad arrivare in tempo in Italia, poiché è diventata mamma da pochi mesi. L’artista italo-americana invece, avrebbe avuto dei problemi di salute.

L’ultimo saluto a Jolanda

I funerali di Jolanda Ottino si sono svolti in forma privata nella Chiesa Madre di Cellino San Marco. Ad attendere il feretro nella piazza del paese, erano presenti anche tantissime persone non appartenenti al mondo dello spettacolo.

La mamma di Albano infatti, era conosciuta e amata da tutti. Lo stesso cantante pugliese in più occasioni aveva omaggiato pubblicamente sua mamma, tanto che gli aveva dedicato un documentario dal titolo ‘Madre Mia’. Inoltre, il cantante pugliese ha sempre descritto sua madre come un faro all’interno della sua vita.

Yari invece, ai microfoni di Martino 5 questa mattina ha definito sua nonna come la nonna di tutta Italia.

Loredana Lecciso rompe il silenzio su IG

Nelle scorse ore Loredana Lecciso era stata travolta dalle polemiche, a causa del silenzio assordante sulla scomparsa di ‘donna Jolanda’.

A fare chiarezza sul suo comportamento, nella puntata odierna di Storie Italiane ci hanno pensato Vladimir Luxuria e Angela Melillo. Entrambe le opinioniste hanno riferito ad Eleonora Daniele di aver raggiunto telefonicamente la leccese e di averla sentita molto affranta.

Poco fa Loredana Lecciso ha rotto il silenzio sui social.

L’ex compagna di Al Bano Carrisi ha pubblicato uno scatto che la ritrae con il cantante pugliese, la sua ex suocera ed il papà di Al Bano. Come didascalia la leccese ha scritto: “Nonna super”. Con tutta probabilità la leccese ha reso omaggio a Jolanda, anche da parte dei suoi figli Jasmine e Bido.