Dopo la scomparsa di 'donna Jolanda', il silenzio di Loredana Lecciso sta facendo molto discutere. A fare chiarezza sul comportamento della showgirl ci hanno pensato Vladimir Luxuria e Angela Melillo nel salotto di Storie Italiane.

Al contrario di quanto fatto da Romina Power, l'ex compagna di Al Bano Carrisi ha deciso di non postare nulla sui social network. Purtroppo, però, anche in questo caso la decisione della leccese ha diviso il web.

Storie Italiane: Luxuria e Melillo parlano della scelta di Loredana Lecciso

Durante la puntata di Storie Italiane trasmessa su Rai 1 mercoledì 11 dicembre, Vladimir Luxuria ha spezzato una lancia in favore della Lecciso: "Ho sentito Loredana per telefono, era molto affranta e dispiaciuta.

Jolanda era malata da mesi, ma è morta all'improssivo".

A confermare le parole dell'opionista ci ha pensato anche Angela Melillo. La donna è intervenuta in trasmissione in collegamento telefonico, ed ha ribadito di aver sentito la Lecciso per telefono: "È molto provata dalla situazione". Un'ulteriore conferma sul comportamento di Loredana Lecciso è arrivata anche dall'inviata Rai Barbara Di Palma.

A questo punto dietro il silenzio dell'ex compagna di Al Bano Carrisi non c'è alcun giallo legato agli screzi del passato.

La donna ha semplicemente deciso di vivere il suo dolore lontano dai riflettori. Ricordiamo, che nonostante 'donna Jolanda' avesse una preferenza per Romina Power, le due donne nel corso degli ultimi anno avevano ritrovato un punto d'incontro.

Yari e Romina Power ricordano Jolanda

Poco dopo la morte di 'donna Jolanda' i social sono stati presi d'assalto. Sulle numerose pagine dedicate ad Al Bano Carrisi sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei fan.

Sul web non è mancato il ricordo di Yari Carrisi.

Il primogenito della coppia Carrisi-Power ha voluto rendere omaggio alla nonna con uno scatto pubblicato su Instagram. Il giovane ha ricordato come la donna nel corso degli anni gli abbia fatto anche da madre, quando i suoi genitori erano fuori a causa dei numerosi impegni di lavoro: "I Love You Nonna".

Il gesto di Romina Power invece, ha fatto letteralmente commuovere il mondo dei social. L'artista italo-americana a distanza di un'ora ha postato due foto insieme all'ex suocera. In entrambi i post l'ex moglie di Al Bano ha deciso di utilizzare delle parole d'affetto: "Mamma Jolanda mi hai accolto come una figlia ed io te ne sarò grata.

Vivrai per sempre nel mio cuore". Poi ha aggiunto: "Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno".

In ultimo pochi istanti fa l'artista statunitense ha reso noto sul proprio account social di essere impossibilitata a presenziare ai funerali della donna.