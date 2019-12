Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 alle 16:10 da domenica 15 dicembre a sabato 21 dicembre, ci saranno numerose novità e colpi di scena. In particolare, la gelosia di Antolina Ramos nei confronti di Elsa Laguna peggiorerà sempre di più e rischierà di far precipitare la donna verso la follia. Infatti, l'ex ancella farà di tutto per distruggere la vita della sua rivale in amore. In primis, la perfida biondina tenterà di far impazzire la donna amata da Isaac Guerrero e poi penserà di incendiare la loro casa.

La Ramos vuole rovinare la vita della Laguna

Negli episodi della prossima settimana della soap opera iberica, Maria Castaneda dovrà salutare i suoi figli Beltran ed Esperanza che partiranno per andare in collegio. Invece, Raimundo Ulloa non farà in tempo a salutare i bambini. Allo stesso tempo, Francisca Montenegro non riuscirà ancora ad accettare l'idea che la sua figlioccia abbia deciso di abbandonare la villa. La Matrona si sentirà abbandonata e non vorrà perdonarla.

Invece, la Ramos vuole a tutti i costi rovinare la vita di Elsa.

Proprio per questo motivo, la perfida biondina minerà la psiche della Laguna e le racconterà nei dettagli l'incidente e la conseguente morte della maestra Adela. Poi successivamente preparerà delle bottiglie incendiarie per dare fuoco alla casa nella quale vivono il carpentiere e la sua amata.

Alla tenuta 'La Habana' arriverà il medico (di cui Fernando Mesia ha tanto parlato) per visitare la Castaneda. Quest'ultima spererà davvero che questo nuovo dottore possa guarirla e farla ritornare a camminare. Però c'è da aggiungere che quest'ultimo il cui nome è Carrillo è stato assoldato da Fernando.

Un medico dirà ad Elsa che la sua condizione mentale è peggiorata

Raimundo continuerà a riflettere su chi possa essere tanto crudele da provare piacere nella guerra che sta distruggendo la Matrona, Carmelo e Severo. Ma alla fine l'Ulloa giungerà sempre alla solita conclusione: che l'unica persona che può arrivare a tanto è Fernando Mesia.

Poco dopo, la Montenegro verrà a sapere tramite Don Berengario che Maria è stata visitata da un nuovo medico e che questo nuovo specialista è amico di Fernando. Invece, la Ramos metterà nuovamente in pericolo la vita di Elsa.

Successivamente, un dottore visiterà quest'ultima e le dirà che la sua condizione psichica è peggiorata notevolmente. Proprio per questo verrà intimato all'ex ancella di stare alla larga dalla casa del Guerrero e della Laguna.

La svolta delle puntate di settimana prossima sarà il risveglio dal coma di Mauricio. Raimundo andrà in ospedale da quest'ultimo e gli chiederà di fare una ricostruzione dell'attentato alla Montenegro. Però il Godoy ha subito un forte trauma cranico e non ricorderà nulla di quanto accaduto.