Il Paradiso delle Signore 4 continua ad appassionare milioni di telespettatori curiosi di sapere cosa succederà nelle vite dei personaggi che ruotano intorno al grande magazzino. Durante la puntata di giovedì, 12 dicembre, Marcello avrà intenzione di giocare ai cavalli la sua vincita, mentre Cosimo sarà disposto a tutto per conquistare Gabriella. Umberto organizzerà un incontro romantico con Flavia ma i due saranno interrotti da Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 12 dicembre: Clelia torna capocommessa

Le anticipazioni de il Paradiso delle Signore 4 di giovedì 12 dicembre raccontano che Roberta e Gabriella parleranno della trattativa di Salvatore per rilevare la caffetteria.

Angela sarà in imbarazzo per i discorsi delle ragazze e suo fratello Marcello avrà una pessima idea: il Barbieri penserà di giocare ai cavalli la sua vincita con la speranza di farla raddoppiare. Roberta capirà in anticipo le intenzioni del ragazzo. Cosa deciderà di fare la Venere? Fermerà Marcello dal commettere l'azzardo?

Nel frattempo Cosimo sarà sempre più convinto di voler conquistare il cuore di Gabriella e, per riuscirci, sarà disposto a tutto. Il giovane imprenditore, infatti, si offrirà come finanziatore per il suo fidanzato, in modo che Salvatore possa comprare la caffetteria grazie al suo aiuto. La ragazza si prenderà del tempo per pensare alla sua proposta.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, puntata 12 dicembre: Gabriella pensa alla proposta di Cosimo

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 12 dicembre rivela che nella puntata di giovedì al grande magazzino ci sarà il ritorno di Clelia come capocommessa. Le ragazze accoglieranno con gioia la Calligaris che dopo tanto tempo di assenza tornerà ad essere il loro punto di riferimento. Nel frattempo, al circolo, Umberto proseguirà con il suo corteggiamento nei confronti di Flavia per mettere le mani sul suo patrimonio.

La Brancia cederà al fascino del commendatore e accetterà il suo invito a cena per la sera stessa. Adelaide, infatti, non sarà presente alla Villa perché sarà partita. I due cominceranno così una romantica serata, ma saranno interrotti dall'arrivo inaspettato di Riccardo. Il giovane Guarnieri farà inaspettatamente ritorno dal suo weekend a Cortina e sorprenderà Umberto e Flavia proprio sul più bello. Il piano di Umberto riuscirà a realizzarsi prima o poi? Non resta che attendere le prossime puntate della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i pomeriggi dalle 15:40, tranne il sabato e la domenica. Inoltre, tutte le puntate sono disponibili su raiplay in qualsiasi momento della giornata.