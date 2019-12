Nella giornata di oggi 3 dicembre, Maria De Filippi ha tenuto una lezione speciale ai ragazzi entrati nella scuola di Amici. La conduttrice tv ha dispensato dei consigli agli allievi su come gestire il rapporto con il mondo dei social. L’idea di Maria De Filippi è nata dalla puntata di sabato scorso. Alcuni ragazzi dopo aver letto dei commenti negativi sul proprio conto, hanno reagito molto male. Per evitare che alcuni si buttassero giù, la presentatrice ha deciso di scendere in campo in prima persona.

Maria De Filippi ai ragazzi: ‘Il web è uno strumento bellissimo, ma ha anche delle controindicazioni’

Quest’oggi Maria De Filippi ha deciso di fare una chiacchierata speciale con i suoi ragazzi. Si è seduta in saletta, ed ha letto insieme a loro alcuni commenti pubblicati sui social. Dalla lettura è emerso che i ragazzi più bersagliati sono stati la ballerina Giulia e la cantante Giorgia. Sulla prima sono arrivati davvero molti commenti negativi. Sulla seconda, invece, alcuni utenti sono convinti che sia arrogante e urli troppo quando canta.

Pensieri discordanti anche su Michelangelo e Francesco, considerati troppo ‘leggeri’. Gli unici ragazzi ad avere la meglio sono stati Jacopo e Nicola. Entrambi gli allievi, già possono contare sul sostegno di una fanpage.

Maria De Filippi vista la reazione di alcuni ragazzi ha dichiarato: “Tutto quello che abbiamo a disposizione ha i suoi lati positivi e negativi”. Poi ha aggiunto: “Dovete imparare a gestire il web e forse è arrivato il momento di farlo”. La conduttrice è sicura che il mondo dei social sia uno strumento bellissimo, ma spesso può essere un’arma a doppio taglio. Con tutta probabilità i consigli di Queen Mary saranno di grande aiuto a dei ragazzi poco più che ventenni.

Amici 19: la richiesta di Valentin alla produzione

Quest’anno Amici19 è iniziato all’insegna della polemica. Lo scontro tra Alessandra Celentano e Timor Steffens sembra durare più del previsto. I due maestri si sono stuzzicati anche sabato 30 novembre, al termine della sfida tra Javier Rojas e Federico Pietrucci.

Ma non è finita qui, perché lo scorso sabato terminato il confronto tra Valentin e Talisa, Natalia Titova è letteralmente sbottata in studio. La coreografa ha spiegato che la disciplina latinoamericana, all’interno del programma spesso viene snobbata.

Sulla base delle dichiarazioni della Titova, oggi Valentin Alexandru ha fatto una richiesta particolare alla produzione. L’allievo ha chiesto di inserire nella commissione un esperto di balli latino-americani. A questo punto non è escluso che sia proprio Natalia Titova ad entrare nella giuria. Gli autori potrebbe esaudire la richiesta dell’allievo per mettere a tacere le varie polemiche.