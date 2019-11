Nel Daytime di Amici oggi è stato trasmesso un duro sfogo da parte di Javier Rojas nei confronti della maestra Alessandra Celentano. Il ballerino, dopo l’ennesima lezione, è andato in crisi. Lo scorso sabato il giovane è stato fortemente voluto all’interno della scuola proprio dalla maestra Celentano, al termine di una sfida ad alto livello con Valentin Alexandru.

Nonostante le belle parole pronunciate dalla storica insegnante su Rojas, il ballerino iberico ha confessato di non sentirsi affatto miglior danzatore di classico. Chissà che il neo allievo non sia andato in crisi a causa della troppa pressione su di lui.

Le parole di Javier

Javier si è confrontato con un’assistente di Alessandro Celentano. Il ragazzo a fatica ha trattenuto le lacrime: “Per me è davvero complicato fare questa coreografia. Tutti fanno quello che vogliono, hanno meno possibilità di sbagliare”.

L’allievo della scuola talent ha puntualizzato che nella danza classica è vietato sbagliare, mentre negli altri stili è più facile la riuscita di una performance. Rojas per esprimersi al meglio ha cercato di portare degli esempi: se un ballerino cade durante una piroetta è considerato un grave errore.

Se invece, durante un’esibizione di hip pop un passo non riesce al meglio, lo si nota molto meno.

Il giovane poi ha aggiunto: “Io faccio solo danza classica e mi sta bene, ma voglio mettermi alla prova anch’io. È troppo rischioso fare così tanto classico”. Dunque, dallo sfogo del ragazzo è emerso che vorrebbe cimentarsi anche in altre categorie di danza che va dall’hip pop al latino americano. A questo punto c’è grande curiosità di vedere come reagirà Alessandra Celentano allo sfogo di Javier. L’allievo infatti, ha chiesto di non voler creare false aspettative su di lui.

Timor Steffens dichiara battaglia ad Alessandra Celentano

Tra Timor Steffens e Alessandra Celentano è scoppiata una vera e propria ‘guerra’. Al maestro di hip pop non sono affatto piaciute le dichiarazioni della maestra nei confronti dei ballerini. Quest’ultima ha dichiarato che all’interno della scuola merita di sedere tra i banchi solamente il nuovo arrivato Javier Rojas. Parole che hanno fatto infuriare anche gli altri maestri come Natalia Titova e la Peparini.

Durante la lezione di breaker con Federico Pietrucci, il maestro, per incoraggiare il suo allievo, ha ribadito che il giovane non deve temere nessuno, perché è molto bravo.

Quando balla non ha nulla da invidiare a nessuno, compreso a Javier. A quanto pare quest’anno Timor ha in mente di non far passare nulla alla sua collega. Ricordiamo che lo scorso anno i due avevano discusso a ridosso del serale per un altro allievo, Mowgli.