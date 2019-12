Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera che ogni giorno registra un boom di ascolti su Rai 1. Le anticipazioni della puntata del 4 dicembre, annunciano che inizieranno i problemi per Gabriella Rossi e Salvatore Amato. Proprio quest'ultima temerà di perdere la fidanzata dopo essere stato licenziato dal suo posto di lavoro. Umberto e Adelaide, invece, trameranno alle spalle di Riccardo Guarnieri per avvicinarlo a Ludovica Brancia di Montalto.

Il Paradiso delle Signore, puntata 4 dicembre: Gabriella e Salvatore distanti

Nuovi colpi di scena emozioneranno i telespettatori della soap opera, ambientata nella Milano degli anni '60.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore riguardanti la puntata di mercoledì 4 dicembre 2019 su Rai 1, rivelano che Angela accetterà di trasferirsi in casa di Roberta e Gabriella dopo aver ascoltato il suggerimento di suo fratello. Intanto la Rossi riscuoterà un enorme successo al grande magazzino, grazie alla presentazione della sua collezione di moda.

Meno contento sarà Salvatore, in quanto sarà molto in ansia per il suo futuro lavorativo, dopo la decisione di chiudere la caffetteria. Inoltre l'Amato non si sentirà all'altezza della sua fidanzata, proiettata verso un successo stellare.

Questo pensiero, sconvolgerà la mente di Salvatore, il quale non riuscirà neanche a dormire. A tal proposito, il Barbieri confesserà all'amico di voler trovare una soluzione per risolvere i loro problemi. Infatti, dimostrerà di non farsi abbattere dalle difficoltà della vita. Infine il fratello di Angela organizzerà un piano per risollevare la sua vita e quella del figlio di Agnese.

Flavia e Adelaide voglio far fidanzare Riccardo e Ludovica

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda domani 4 dicembre, svela che Umberto e Adelaide continueranno nel loro losco piano di riportare Ludovica nella vita di Riccardo.

Per questo motivo, la Contessa di Sant'Erasmo si avvarrà della complicità di Flavia per arrivare al suo scopo. Peccato che il piano sembri impossibile, visto il Guarnieri non apparirà minimamente interessato alla giovane Brancia di Montalto. Ma la zia di Marta non si arrenderà, in quanto vuole mettere le mani sul patrimonio del defunto conte. Flavia, invece, garantirà ai Guarnieri di lasciargli l'amministrazione della sua ingente eredità, nel caso in cui sua figlia diventasse la moglie di Riccardo.

Il piano del diabolico trio andrà in porto? In attesa di conoscere i prossimi sviluppi, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì a partire dalle 15:40 sulla tv di Stato, mentre è disponibile in streaming sul sito 'Rai Play', in modo totalmente legale e gratuito.