La frequentazione tra Andrea Damante e Claudia Coppola, procede a gonfie vele: nel primo pomeriggio di sabato 21 dicembre, infatti, il ragazzo ha reso pubblico questo suo presunto nuovo flirt sui social network. Dopo aver informato i fan che è ufficialmente in vacanza fino al giorno di Santo Stefano, il dj ha inquadrato la modella che era al suo fianco in macchina: i due trascorreranno il periodo di Natale insieme in montagna.

Andrea e Claudia per la prima volta insieme sui social

Ad un paio di settimane di distanza dall'uscita delle prime foto in cui ritratto accanto a Claudia Coppola, Andrea Damante ha deciso di mostrare ai suoi tanti followers quella che per tanti è la sua nuova fiamma.

Sul profilo Instagram del bel siciliano, infatti, poche ore fa è stata caricata una Stories nella quale lui inquadra la ragazza che gli stava seduta affianco in auto.

Dopo aver ufficializzato l'inizio delle sue vacanze, il dj ha scelto di informare i followers del fatto che trascorrerà qualche giorno di relax in montagna: "Da oggi non scriverò più in inglese, dirò solo str....te in italiano e mi riposerò".

Il video nel quale compare la modella che da qualche tempo fa coppia fissa con l'ex tronista di Uomini e donne, sta cominciando a fare il giro della rete: è la prima volta, infatti, che il "Dama" si fa vedere sui social network in compagnia di quella che dovrebbe essere la sua attuale partner.

Claudia, che è estranea al mondo dello spettacolo, è apparsa piuttosto imbarazzata quando si è accorta che Andrea la stava inquadrando con il cellulare, ma gli ha sorriso quasi timidamente.

L'apparizione di Damante nelle Stories di Giulia De Lellis

Le voci di flirt tra Andrea Damante e Claudia Coppola circolano da un po' ed oggi i due si sono mostrati per la prima volta vicini anche sui social network. Dopo essere stato 'paparazzato' in atteggiamenti affettuosi con la modella, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di "presentare" anche ai suoi fan la ragazza che si dice gli ha fatto perdere la testa nelle ultime settimane.

Soltanto ieri, però, i siti di Gossip si sono occupati del bel dj a causa di una Stories che Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram. Per ripercorrere virtualmente il suo 2019, l'influencer è incappata in un video che risale ad aprile scorso: in quelle immagini, in tanti hanno notato la presenza del "Dama", al quale la romana rivolge lo sguardo mentre sfoggia il suo particolare look per il Coachella.

La scelta della giovane di includere, forse involontariamente, l'ex fidanzato nel racconto social del suo ultimo anno, sta facendo molto discutere: alcuni fan, infatti, continuano a pensare che la 23enne provi ancora qualcosa per Damante, sebbene il loro rapporto sia ufficialmente finito l'estate scorsa, quando lei ha deciso di dare una possibilità ad Andrea Iannone.