Il Paradiso delle Signore 4 è pronto a tornare dopo le vacanze festive con nuovi colpi di scena. Nel corso della puntata di lunedì 30 dicembre, infatti, Roberta confiderà a Gabriella la sua confusione sentimentale, mentre Clelia e Luciano torneranno a lavorare fianco a fianco. Inoltre Rocco e Salvatore proporranno ad Armando di vivere con Marcello, mentre Achille Ravasi incontrerà Riccardo e Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 30 dicembre: Roberta confusa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 raccontano che nella puntata del 30 dicembre Roberta troverà una sorpresa di Federico.

Al suo ritorno dalle vacanze la ragazza arriverà a Milano, dove troverà una lettera che le ha spedito il suo fidanzato: un gesto che la turberà tantissimo. Infatti, dopo il bacio con Marcello, Roberta sarà sempre più confusa e i sensi di colpa cominceranno a farsi sentire. La venere troverà nella sua amica Gabriella una confidente a cui rivelerà la reale natura delle sue emozioni. Intanto, dopo le feste di Natale, al Paradiso si riprenderà con la normale routine, ma questa volta ci sarà una novità: la presenza di Clelia.

Luciano e la Calligaris torneranno a lavorare insieme e questo li costringerà a una situazione difficile. I due si convinceranno di essersi lasciati il passato alle spalle, ma sarà davvero così?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 30 dicembre: Marcello va a vivere da Armando

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 30 dicembre, rivela che nella puntata di lunedì Riccardo e Vittorio riceveranno un invito da parte di Achille Ravasi. Il vecchio amico della contessa Adelaide vorrà parlare con gli imprenditori di Italia '61. Infatti, a Torino si svolgerà l'Expo in occasione del centenario dell'Unità d'Italia.

Nel frattempo Umberto continuerà a portare avanti il suo progetto per impadronirsi del patrimonio Brancia. Per raggiungere i suoi scopi l'uomo sarà disposto a spingersi sempre più in là con Flavia.

Intanto Rocco e Salvatore saranno preoccupati per l'arrivo di Armando nella casa accanto alla loro. Questo trasferimento, infatti, potrebbe dare vita a pettegolezzi sul rapporto tra il capo magazziniere e la signora Amato. I due ragazzi, quindi, proporranno ad Armando una soluzione: dividere l'appartamento con Marcello. Ferraris accetterà il suggerimento e il Barbieri sarà ben felice d'iniziare questa nuova convivenza, tanto più che diventerà vicino di casa di Roberta. La vicinanza dei due ragazzi potrebbe portare a un ulteriore passo in avanti per il rapporto che sta nascendo tra loro. Come andrà a finire? Per scoprirlo non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4, in onda su Rai 1 dalle 15:40.